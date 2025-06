Atletica, Andy Diaz vince il triplo nel Palio della Quercia con un solo salto valido

A Rovereto l’azzurro Andy Diaz Hernandez vince con un solo salto valido la gara del triplo maschile del Palio della Quercia 2025 di atletica leggera: basta il secondo balzo a 17.04, con 1.0 m/s di vento a favore per archiviare la gara in proprio favore. Un nullo in avvio, poi passati tutti gli altri salti fino al termine della gara, dato che nessuno lo ha più scavalcato.

Alle sue spalle si piazza il tedesco Max Hess, per pochi minuti in testa alla gara con 16.63 nella prima serie, ritoccato a 16.82 nella seconda, prima del salto del successo dell’azzurro, riconquistando la piazza d’onore nell’ultima serie con 16.88, beffando così il neozelandese classe 2005 Ethan Olivier, che trova l’acuto a 16.84 al quinto tentativo.

Resta ai piedi del podio Simone Biasutti, quarto con 16.61, ottenuto all’ultimo salto, davanti all’austriaco Endoriass Kingley, quinto con 16.48 al terzo tentativo. Sesto un altro azzurro, Enrico Montanari, a quota 16.42, il quale precede il turco Can Ozupek, settimo con 16.25, ed il canadese Praise Aniamaka, ottavo con 16.17.

CLASSIFICA SALTO TRIPLO UOMINI

1 947 DIAZ HERNANDEZ Andy 1995 M ITA ITALYRM056 G.A. FIAMME GIALLE 17.04 +1.0

2 955 HESS Max 1996 M GER GERMANY 16.88 +0.3

3 954 OLIVIER Ethan 2005 U23 M NZL NEW ZEALAND 16.84 +1.0 SB

4 946 BIASUTTI Simone 1999 M ITA ITALYRM056 G.A. FIAMME GIALLE 16.61 +0.8

5 950 KINGLEY Endoriass 2002 M AUT AUSTRIA 16.48 +1.2 PB

6 945 MONTANARI Enrico 2001 M ITA ITALYMO052 ASD LA FRATELLANZA 1874 16.42 +0.8 PB

7 953 OZUPEK Can 1996 M TUR TURKEY 16.25 +0.3

8 948 ANIAMAKA Praise 2003 U23 M CAN CANADA 16.17 -0.6

9 949 DAVIDILA Aaro 2000 M FIN FINLAND 16.05 +1.5

10 952 HINSON Aiden 2003 U23 M AUS AUSTRALIA 15.64 +0.3