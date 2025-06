Atletica, anche Mattia Furlani in gara a Turku con Jacobs! E troverà due avversari di alto rango

Oltre a Marcell Jacobs ci sarà anche Mattia Furlani (e altre cinque azzurre) a rappresentare l’atletica italiana ai Paavo Nurmi Games 2025 di Turku. Il meeting finlandese, tappa Gold del Continental Tour, sarà teatro di una gara davvero molto interessante nel salto in lungo maschile grazie alla presenza di tre dei primi quattro del ranking mondiale stagionale.

Il ventenne laziale, che detiene ancora la world lead grazie al favoloso 8.37 indoor di Torun, andrà a caccia di un’altra misura di spessore dopo il recente 8.13 al Golden Gala per cercare di battere alcuni tra i migliori interpreti della specialità a livello globale. Furlani ritrova per esempio l’australiano Liam Adcock, che si è imposto a Roma battendo il bronzo olimpico di Parigi 2024 grazie ad un fantastico ultimo salto da 8.34.

Atteso a Turku anche il temibile giamaicano Tajay Gayle (8.34 quest’anno) insieme a due outsider come lo svedese Thobias Montler e l’uzbeko Anvar Anvarov. Si preannuncia dunque un concorso di alto profilo tra alcuni dei probabili candidati al podio verso i Campionati Mondiali di Tokyo, appuntamento clou della stagione in programma a settembre.

Paavo Nurmi Games che vedranno in azione per l’Italia anche Jacobs (al debutto stagionale sui 100 metri), Giada Carmassi nei 100 ostacoli (due giorni dopo il nuovo record italiano con 12.69 a Stoccolma), Sara Fantini nel lancio del martello, Elisa Molinarolo nel salto con l’asta, Sintayehu Vissa e Gaia Sabbatini (al rientro in gara dopo un anno) nei 1500 metri.