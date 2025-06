Arrampicata sportiva, Yufei Pan vince il boulder di Coppa del Mondo a Berna: che sfida con Schalck e Anraku

Il cinese Yufei Pan ha vinto la gara di boulder valida per la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva andata in scena sulla parete di Berna (Svizzera). L’asiatico ha prevalso con il riscontro di 84.2 al termine di un’intensissima sfida con il francese Mejdi Schalck (84.1) e il giapponese Sorato Anraku (83.7), festeggiando così il suo primo successo in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante.

Il vice campione asiatico si è regalato una bella gioia dopo i quinti posti ottenuti nell’ultimo mese tra il lead di Wujiang e il boulder di Praga, mentre Schalck non è riuscito a bissare l’affermazione ottenuta settimana scorsa in Cechia ma conferma una continuità di risultati superlativa in questa specialità tecnica che assegnerà medaglie alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 (già quinto a Keqiao, secondo a Curitiba e sesto a Salt Lake City).

Il formidabile Sorato Anraku aveva infilato tre successi in avvio di stagione tra Cina, Brasile e USA, poi era stato secondo a Praga e oggi è scivolato indietro di un gradino confermando comunque il primato in testa alla classifica generale. Tutti gli italiani erano stati eliminati nelle qualificazioni di venerdì, la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva tornerà in scena con boulder e lead dal 25 al 29 giugno in quel di Innsbruck (Austria).