Arrampicata Sportiva: torna in scena il boulder in Coppa del Mondo a Praga

Dopo la parentesi dedicata allo speed, condizionata peraltro a Denver dal fortissimo maltempo, la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva torna a focalizzarsi sul boulder, con una tappa del massimo circuito planetario.

Questa volta si attraversa l’Atlantico in senso opposto: dall’America si approda in Europa, più precisamente a Praga, per dare seguito ai meeting delle scorse settimane tenutisi prima a Curitiba e poi a Salt Lake City.

Tutti a caccia del nipponico Sorato Anraku, che si è imposto sia in Brasile sia negli States, e della francese Oriane Bertone, che pur non avendo vinto nello Utah ha fatto vedere di essere – in questo inizio di 2025 – in uno stato di forma eccellente.

L’Italia, dal canto suo sarà presente con 8 alfieri: 5 donne e 3 uomini. Da Camilla Moroni, che a Curitiba si era presa uno splendido terzo posto, a Nicolò Sartirana passando per Giorgia Tesio, Giulia Medici, Irina Daziano, Stella Giacani e Niccolò Anthony Salvatore e Matteo Reusa.

A Praga tutto è pronto per un altro grande spettacolo: ora starà ai climbers divertirsi e far divertire gli appassionati della disciplina.