Arrampicata sportiva: Toby Roberts vince il boulder a Innsbruck, Anraku secondo con la Coppa di specialità

Il lungo fine settimana della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva in quel di Innsbruck si è ufficialmente aperto con lo svolgersi della gara di boulder maschile, andata in scena sulle pareti austriache.

Contest emozionante, davanti al pubblico del Kletterzentrum, vinto dal campione olimpico di Parigi 2024 Toby Roberts, il britannico che ha messo referto uno score complessivo di 69.8 punti precedendo di pochissimo – come peraltro successo nella capitale transalpina – il nipponico Sorato Anraku, che non è riuscito nel corso dell’ultimo tentativo a completare una scalata per sopravanzare l’avversario fermandosi a 69.6, ma che potrà comunque festeggiare la vittoria della Coppa di Specialità, visto che questa era l’ultima tappa di CdM dedicata al boulder.

A chiudere il podio, con il terzo posto, ci ha pensato invece il belga Hannes Van Duysen: il 20enne totalizzando il punteggio di 54.6 è riuscita a spuntarla nel testa a testa con l’altro britannico in finale, ossia Maximilian Milne, quarto a 54.5.

In casa Italia, nulla da fare per gli azzurri, eliminati in semifinale: il migliore è stato Luca Boldrini, che ha chiuso al 19esimo posto, mentre Michael Piccolruaz si è piazzato 20esimo.

Domani spazio al boulder femminile, con semifinali e finali in programma, sempre a Innsbruck.