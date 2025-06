Arrampicata sportiva, Oriane Bertone vince in Coppa del Mondo: stoccata nel boulder di Praga

La francese Oriane Bertone ha vinto la gara di boulder nell’ambito della tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva andata in scena a Praga (Cechia). A causa del forte vento il comitato ha deciso di cancellare la finale e di tenere buona la classifica delle semifinali, dove era stata la transalpina a primeggiare con il riscontro di 84.8.

Si tratta del suo secondo sigillo nel massimo circuito internazionale itinerante dopo quello ottenuto due anni fa, curiosamente sempre nella capitale ceca. La Francia ha festeggiato una bella doppietta grazie anche ad Agathe Calliet (69.7), al suo primo podio in carriera in questa competizione. Terza piazza per la giapponese Melody Sekikawa (69.5), di misura davanti alla britannica Erin McNeice (69.3).

Le italiane non sono riuscite a qualificarsi all’atto conclusivo: Camilla Moroni e Stella Giacani si sono fermate in semifinale, chiudendo rispettivamente al 16mo posto (34.1) e in 21ma piazza (19.2). La Coppa del Mondo di arrampicata sportiva si prende una settimana di pausa e tornerà in scena nel weekend del 13-15 giugno a Berna (Svizzera) con un’altra tappa riservata al boulder.