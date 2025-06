Arrampicata sportiva: nuovamente Boulder in Coppa del Mondo. Dopo Praga arriva Berna

Il quinto appuntamento dell’anno, in un back-to-back continentale che non lascia respiro. La Coppa del Mondo di arrampicata sportiva propone ancora una volta il Boulder nel menù del prossimo fine settimana con la tappa di Berna, in Svizzera, che segue quella di Praga.

La capitale elvetica è un riferimento importante della disciplina: ha ospitato i Mondiali nel 2023, arriva nel calendario come il 411esimo evento in assoluto della storia della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva ed è la 24esima volta che una tappa del massimo circuito internazionale viene ospitato nel paese rossocrociato. Saranno 170 i climbers presenti: 91 uomini e 79 donne, in rappresentanza di 41 nazioni da 5 continenti.

Tutti a caccia dei francesi Mejdi Schalck e Oriane Bertone che a Praga si sono imposti al termine di un intenso fine settimana dove, in particolare Bertone, hanno dimostrato la loro tecnica e capacità di far segnare punteggi importanti.

Fra le nazioni che vogliono cercare un risultato importante anche l’Italia, che porta in Svizzera ben 8 rappresentanti: 3 uomini e 5 donne. Nicolò Sartirana, Niccolò Antony Salvatore e Michael Piccolruaz, oltre a Camilla Moroni, Stella Giacani, Giorgia Tesio, Giulia Medici, Irina Daziano. Moroni in stagione è già andata a podio, nella tappa di CdM svoltasi a Curitiba qualche settimana fa.

Si comincia già domani con le qualificazioni sia per le donne sia per gli uomini, per poi passare alle semifinali e finali al femminile sabato e semifinali e finali al maschile domenica.