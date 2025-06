Arrampicata sportiva: Moroni avanti senza problemi nelle qualificazioni del boulder in CdM a Praga

La prima giornata della tappa di Coppa del Mondo del boulder di Praga, per quanto riguarda l’arrampicata sportiva, è andata in archivio. Ecco come sono andate le cose sulle pareti della Cechia.

Femminile

La giapponese Anon Matsufuji segna il passo con lo score di 124.4 punti, in un’eliminatoria che ha visto Camilla Moroni passare il primo taglio con l’undicesima quota a 99.5 punti. Nulla da fare per Giorgia Tesio, Giulia Medici, Irina Daziano e Stella Giacani, tutte nelle retrovie del gruppone.

Maschile

Il coreano Dohyun Lee manda un messaggio a tutti i rivali avendo messo a referto 109.5 punti. Nel gruppone del 23esimo posto riesce a superare il turno con 84.4 Matteo Reusa, mentre salutano la competizione anzitempo sia Nicolò Sartirana sia Niccolò Antony Salvatore.

Domani toccherà agli uomini con semifinale e finale, mentre domenica sarà poi la volta delle donne: si decideranno i vincitori di tappa.