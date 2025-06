Arrampicata sportiva: la slovena Garnbret irrompe nel boulder di Innsbruck. Moroni a un passo dal podio

Sulla Coppa del Mondo di boulder 2025, per quanto riguarda l’arrampicata sportiva, cala il sipario. A Innsbruck è infatti andato in scena l’ultimo atto della specialità che ha regalato non poche sorprese.

A vincere è stata la slovena Janja Garnbret con il perentorio score di 99.3 punti battendo la fortissima francese Oriane Bertone, “fermatasi” al secondo posto a 69.8 e vincitrice della Coppa di Specialità, e la nipponica Anon Matsufuji, terza a completare il podio con 59.5.

Buone indicazioni in casa Italia: da registrare infatti ci sono il quarto posto di Camilla Moroni, che ha chiuso a 53.8 punti, e l’ottavo posto di Giorgia Tesio, che ha completato la sua prova con lo score di 10.0 ma aveva già fatto qualcosa di straordinario nel riuscire a superare il taglio delle semifinali.

Da domani il programma della tappa di Innsbruck proseguirà cambiando però scenario: dal boulder si passerà al lead. Sabato 28 giugno sarà dedicato alle qualificazioni e alle semifinali, mentre domenica 29 sarà il momento delle finali.