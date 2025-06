Arrampicata sportiva, italiane in grande spolvero nelle qualificazioni del boulder a Berna. Male gli uomini

La prima giornata di gare della tappa di Berna della Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva, dedicata al boulder, è ufficialmente andata in archivio. Ecco come sono andate le cose nelle qualificazioni femminili e maschili sulle pareti elvetiche.

Qualificazioni femminili

La statunitense Annie Sanders (124.5) e la francese Agathe Calliet (124.1) dettano legge nel primo round eliminatorio, in una sessione di qualifica che ha visto le climbers italiane in grande spolvero. Ben 4 le qualificate alle semifinali: Camilla Moroni (124.3), Giorgia Tesio (109.3), Irina Daziano (108.3) e Stella Giacani (94.2). Nulla da fare invece per Giulia Medici (24.9).

Qualificazioni maschili

Il nipponico Sorato Anraku lancia un messaggio a tutti i pretendenti al successo di tappa in terra svizzera: 124.4 per prendersi il primo step verso la gloria. Non riescono ad accedere alle semifinali gli azzurri: fuori Niccolò Sartirana (69.6), Michael Piccolruaz (29.0) e Niccolò Antony Salvatore (29.4).

Domani toccherà alle donne contendersi l’affermazione nella capitale rossocrociata: prima le semifinali e poi la finalissima, mentre gli uomini torneranno in scena nella giornata domenicale.