Arrampicata sportiva: i convocati dell’Italia di boulder e lead per la Coppa del Mondo di Innsbruck

La Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva è pronta a ripartire con un nuovo fine settimana pieno di emozioni fra boulder e lead, le due specialità che la faranno da protagoniste sulle pareti di Innsbruck.

Nello scenario austriaco saranno tantissimi i climbers in gara ad alternarsi nelle varie prove in agenda, tutti a caccia di una vittoria, di un posto sul podio o di un miglioramento.

Fra i concorrenti pronti a dare battaglia anche quelli della delegazione italiana, che in Austria sarà complessivamente presente con ben 17 elementi: 8 per il boulder e 9 per il lead.

Camilla Moroni (boulder) e Laura Rogora (lead) saranno le punte di diamante di un gruppo che cercherà di dare del filo da torcere ai migliori interpreti planetari delle specialità. Di seguito l’elenco completo dei convocati per la tappa di CdM di Innsbruc.

I convocati dell’Italia – Coppa del Mondo arrampicata sportiva 2025, Innsbruck

Boulder

Michael Piccolruaz, Nicolò Sartirana, Luca Boldrini, Camilla Moroni, Irina Daziano, Miriam Fogu, Stella Giacani, Giorgia Tesio

Lead

Giorgio Tomatis, Luca Malosti, Gianluca Vighetti, Matteo Reusa, Filip Schenk, Claudia Ghisolfi, Laura Rogora, Savina Nicelli, Ilaria Scolaris