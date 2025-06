Arrampicata sportiva, Erin McNeice vince il boulder di Coppa del Mondo a Berna

Erin McNeice ha vinto la gara di boulder andata in scena a Berna (Svizzera) e valida per la Coppa del Mondo di arrampicata sportiva. La britannica si è imposta con il perentorio punteggio di 99.5, riuscendo a risolvere tutti i problemi che si è trovata di fronte sulla parete elvetica e conquistando così il terzo successo stagionale nel massimo circuito internazionale itinerante dopo le due affermazioni ottenute nel lead tra Wujiang e Bali nel cuore della primavera.

La 21enne di Chesterfield, quinta nella combinata tecnica alle Olimpiadi di Parigi 2024, ha prevalso nei confronti della statunitense Annie Sanders (84.4) e della giapponese Miho Nonaka (84.3), mentre la francese Zélia Avezou (74.3) e la giapponese Mao Nakamura (69.7) si sono accomodate ai piedi del podio.

Nessuna italiana si è qualificata per l’atto conclusivo: Camilla Moroni si è fermata in semifinale, chiudendo al dodicesimo posto con il riscontro di 44.3, stop alla stessa altezza anche per Stella Giacani (18ma, 29.4), Giorgia Tesio (18ma, 29.4) e Irina Daziano (21ma, 19.8). Domani toccherà agli uomini nella stessa disciplina.