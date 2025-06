Arrampicata sportiva: a Denver è protagonista il maltempo. Vincono Hunt e Katibin nello speed

La tappa della Coppa del Mondo di arrampicata sportiva dedicata allo speed si conclude in maniera rocambolesca a Denver, dove a farla da padrone è il meteo.

Mentre erano in corso le fasi finali del torneo ad eliminazione diretta della specialità più veloce della disciplina infatti il vento e la pioggia hanno costretto gli organizzatori a far terminare l’evento in anticipo, con i soli ottavi di finale disputati.

A quel punto, per assegnare la vittoria tanto al femminile quanto al maschile, sono stati presi in considerazione i tempi di qualifica fatti segnare ieri dai climber nell’unica arrampicata effettiva disputata.

Fra le donne quindi a vincere è stata la padrona di casa Emma Hunt (secondo successo in carriera, ndr), con il crono di 6.36, mentre fra gli uomini il successo è andato all’indonesiano Kiromal Katibin (anche lui al suo secondo acuto nel massimo circuito planetario, ndr) con il tempo di 4.83.

Nulla da fare quindi per gli italiani, che non hanno avuto la chance di ribaltare l’esito delle qualifiche. Fra le donne 9° e 10° posto per Giulia Randi e Beatrice Colli, fra gli uomini infine 11° posto per Matteo Zurloni, 14esimo per Luca Robbiati e 16esimo per Alessandro Boulos.