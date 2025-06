Arrampicata sportiva: 5 italiani accedono al tabellone finale dello speed a Denver

La tappa di Coppa del Mondo di arrampicata sportiva dedicata allo speed a Denver, si è ufficialmente aperta. Sulle pareti statunitensi gli specialisti e le specialiste della velocità al maschile e al femminile hanno da subito lottato per superare le qualifiche e arrivare al tabellone – tennistico – principale. Ecco come sono andate le cose nel dettaglio.

Uomini

Miglior tempo, con 4.83, per l’indonesiano Kiromal Katibin in un quadro generale che ha visto l’osservato speciale e padrone di casa Samuel Watson chiudere a 4.895, col terzo crono. Strappano il pass per la fase ad eliminazione diretta tre italiani: Matteo Zurloni, 11esimo in 5.156 che ha dovuto fare i conti con un problema al ginocchio in riscaldamento (un taglio), Luca Robbiati, 14esimo in 5.217, e anche Alessandro Boulos, con il 16esimo e ultimo crono valido a 5.245. Tutti e tre faranno parte dei knockout match di domani.

Donne

Emma Hunt desta un’ottima impressione fissando il cronometro a 6.363, in un elenco di qualificate caratterizzato da ben 5 cinesi. In casa Italia ottime notizie provenienti dal 9° crono assoluto di Giulia Randi (7.249) e dal 10° tempo di Beatrice Colli (7.284).

Domani la fase ad eliminazione diretta che incoronerà poi il vincitore e la vincitrice della tappa di Denver.