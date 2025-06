Arrampicata: Laura Rogora va in finale nel lead di Innsbruck, Placci out in semifinale

Le qualificazioni e le semifinali delle prove di lead della Coppa del Mondo 2025 di arrampicata sportiva a Innsbruck sono ufficialmente andate in archivio sulle pareti austriache. Notizie alterne per i colori italiani: ecco come sono andate le cose nel dettaglio, al femminile e al maschile.

Femminile

Laura Rogora, con lo score di 42+, farà parte domani della finale femminile della specialità, in un quadro che l’ha vista sistemarsi nel gruppo del secondo posto, al termine di un’eliminatoria vinta dalla slovena Janja Garbnet che nel boulder, con la vittoria conclusiva, ha già fatto vedere di essere in grade forma. Nulla da fare invece per Ilaria Scolaris, Savina Nicelli e Claudia Ghisolfi: tutte eliminate dopo la prima sessione di gara.

Maschile

Giovanni Placci rimane fuori dai migliori otto, che domani si giocheranno la vittoria di tappa a Innsbruck. L’azzurro chiude 13esimo, con un punteggio di 41, con lo score dell’ottavo fissato a 45+. A dettare legge è stato il giapponese Neo Suzuku arrivato al “Top” della parete. Nulla da fare per Filip Schenk, Giorgio Tomatis, Matteo Reusa, Luca Malosti e Gianluca Vighetti: tutti eliminati anzitempo.

Domani le finali, tanto al femminile quanto al maschile: in programma nella location austriaca dalle 19.40 in poi.