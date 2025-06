Armand Duplantis galattico: record del mondo senza limiti, il sigillo più bello a Stoccolma

Siamo di fronte a un mostro assoluto, un talento formidabile e leggendario, un fuoriclasse come ne nascono pochi in un secolo, un predestinato assoluto che regala sempre meraviglie e che incanta per la classe, l’eleganza, la leggiadria, l’agone, la tecnica che esibisce in ogni sua uscita. Armand Duplantis vola sempre più in alto e a Stoccolma, di fronte al pubblico di casa nella settima tappa della Diamond League, ha ritoccato il già suo record del mondo di salto con l’asta, offrendo un vertiginoso balzo da 6.28 metri.

Dopo non aver tentato l’impresa tre giorni fa a Oslo, il Campione Olimpico ha tenuto il cioccolatino per il pomeriggio nella capitale del suo Paese, tra l’altro rendendosi protagonista di un percorso netto: 5.60, 5.80, 5.90, 6.00 metri ancillari al primo tentativo e poi la rasoiata al primo affondo. Alle sue spalle si sono piazzati l’australiano Kurtis Marschall (5.90 alla seconda) e l’olandese Menno Vloon (5.80 alla terza), soltanto ottavo il greco Emmanouil Karalis (5.60, poi due nulli a 5.80 e uno a 5.90)

Il 25enne ha riscritto ancora una volta i libri di storia: dodicesimo record del mondo in carriera, ha migliorato di un centimetro il 6.27 saltato lo scorso 28 febbraio a livello indoor in quel di Clermont-Ferrand. Da quando si involò a 6.17 l’8 febbraio 2020 a Glasgow non si è più fermato e di centimetro in centimetro ha continuato a salire di forza, l’ultimo sigillo all’aperto risaliva allo scorso 25 agosto con il 6.26 di Chorzow, venti giorni dopo l’apoteosi a cinque cerchi con il 6.25 di Parigi.