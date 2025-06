Appunti di Wimbledon: si gioca di sera? Quali campi hanno il tetto coperto? E cosa succede sul 6-6 al quinto?

Wimbledon prende il via quest’oggi sui campi dell’All England Club a Londra e le attese non mancano per quello che lo Slam potrebbe riservare. Nel singolare maschile si pensa che la finale del Roland Garros tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz possa replicarsi, ma c’è un Novak Djokovic che potrebbe sgambettare in una possibile semifinale il pusterese e concedersi un’altra chance. Ci sono però dei particolari da tenere a mente relativi al torneo.

SESSIONE SERALE

Questo Major non prevede sessioni serali regolari come gli altri (Australian Open, Roland Garros e US Open). Ci sono però delle precisazioni da fare. Il gioco ha inizio alle ore 11:00 locali (le 12:00 italiane) sui campi esterni, mentre alle 13:30 locali (14:30 italiane) sul Centre Court e sul campo-1. Vige il coprifuoco: le partite devono concludersi entro le 23:00 locali (00:00 italiane) per regolamento del quartiere e restrizioni di licenza. Questo cosa significa? Nessun incontro può iniziare dopo le 22:20 circa locali (23:20 italiane).

CAMPI CON COPERTURA PER LA PIOGGIA

Sono solo due gli impianti dotati di tetto retrattile, tali da consentire lo sviluppo del gioco in caso di pioggia. Si tratta del Centre Court, con questa struttura dal 2009, e del campo-1, che ha questa tipologia di tetto dal 2019. I restanti campi non hanno la copertura e quindi, in caso di perturbazione, non si potrà giocare.

TIE-BREAK NEL SET DECISIVO

Fino al 2019 il terzo set in campo femminile e il quinto set in ambito maschile si giocavano a oltranza, ovvero bisognava vincere con un vantaggio di due game rispetto all’avversario (8-6; 10-8; 12-10 e così via) per decretare la fine della partita. Dal 2019 al 2021 è stato introdotto il tie-break nel parziale decisivo col classico punteggio a 7 solo sul 12-12. Dal 2022 in avanti, Wimbledon si è uniformato alle regole di tutti gli Slam, avvalendosi del cosiddetto super tie-break a 10 e sul 6-6 del set finale.