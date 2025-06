Anita Bottazzo: “Negli USA per provare nuovi metodi di allenamento. I 50 rana alle Olimpiadi…”

Nell’ultima puntata di Swim Zone, in onda sul canale Youtube di OA Sport, è stata Anita Bottazzo l’ospite di giornata. La ranista classe 2003, attualmente negli Stati Uniti dove ha scelto di vivere ed allenarsi, si è raccontata in una lunga intervista che ha toccato diversi argomenti su presente e futuro.

In primo luogo, la nativa di Oderzo, ha fatto il punto della situazione sul suo momento: “Sto bene. Di recente stiamo lavorando abbastanza in preparazione al Mondiale. Le sensazioni nelle ultime gare sono state buone per cui sono contenta. Nelle prove in programma non ci sarà il Sette Colli. Ho preferito tornare negli States per lavorare, anche perchè la qualificazione per Singapore l’avevo già. Siamo consapevoli che il 50 rana è ancora aperto ed è una gara competitiva ma, allo stesso tempo, rimanere qui credo sia la scelta migliore. Ho appena gareggiato nei Trials canadesi e ho realizzato un buon tempo. Spero che valga quello poi vedremo”.

A proposito dei 50. La gara sbarcherà finalmente anche ai Giochi Olimpici: “Non lo so cosa pensare, per ora è un mix di emozioni. Tutto è ancora da elaborare. Sono ancora distanti 3 anni, c’è tempo. Ovviamente sono contenta di questo annuncio, anche perchè ho iniziato con i 50 rana. Penso che sia importante questo inserimento. A livello personale sono allo stesso livello ma quando nuoto i 50 le sensazioni sono diverse, c’è poco da girarci attorno”.

La scelta di trasferirsi negli States ha motivazioni ben chiare: “Quando sono venuta qui, se devo essere sincera, non sono venuta per trovare un altro salto di qualità. Personalmente avevo bisogno di qualcosa di diverso, come cambiare modo di allenamento. Qui nel gruppo c’è grande energia. Vengono coltivati i rapporti tra compagni di squadra e quando andiamo a fare le gare tutti guadagnano punti individualmente ma è la squadra che vince. Penso che sia molto importante come aspetto. L’Italia ovviamente mi manca anche se in Florida sto bene. Da Imola al cibo, senza dimenticare famiglia e amici. Gli allenamenti durante la settimana non sono tanto diversi da quelli che facevo prima. Quando abbiamo il periodo universitario ci alleniamo alle 6.00 del mattino poi facciamo palestra o lezione. Anche qui siamo divisi in gruppi, da velocisti a mezza distanza fino a quelli dei fondisti”.

La grande protagonista del nuoto attuale, ovviamente, è Summer McIntosh che Anita Bottazzo ha visto da vicino ai Trials canadesi. “Mi aspettavo più pubblico, niente a che vedere con i Trials statunitensi. Ad ogni modo vedere McIntosh è qualcosa di speciale. Vederla nuotare è emozionante e tutti gli atleti tifavano per lei guardando i passaggi del record del mondo”.