Andy Roddick sorpreso: “Strano il licenziamento di Panichi e Badio da parte di Sinner”

Fa ancora discutere la decisione di Jannik Sinner di aver interrotto il proprio rapporto col preparatore atletico, Marco Panichi, e il fisioterapista, Ulises Badio a pochi giorni dall’inizio di un torneo prestigioso come Wimbledon. Domani è previsto l’esordio del n.1 del mondo contro Luca Nardi, in apertura del programma sul campo n.1.

“Non c’è una ragione specifica per cui sono stati fatti questi cambiamenti. Non è successo nulla di eclatante. La finale del Roland Garros è stato un traguardo eccezionale, indipendentemente dal risultato. A volte bisogna semplicemente prendere una strada leggermente diversa. A volte le cose succedono. Il timing non è il migliore, ma avendo lavorato tanto il timing della decisione non dovrebbe influire tanto in questo torneo, che è speciale per me. Sono pronto per giocare, mi sto allenando bene. Non ho pensato a chi arriverà, le opzioni sono tante ma non è il momento adatto per pensare a questo“, così si espresso Jannik in conferenza stampa.

A dire la sua in merito è stato l’ex n.1 del mondo, Andy Roddick, nel consueto appuntamento con il suo Podcast: “È davvero strano, sì. Alla vigilia di Wimbledon non lo faresti, a meno che non si tratti di qualcosa di grosso. Non lo so, ma direi che deve trattarsi di qualcosa fuori dal campo, che sia finanziario o una discussione“, il parere dell’americano.

“Non è una cosa che si fa quando si sta cercando di vincere il primo Wimbledon. Sembra anche che non sapremo mai la risposta a questa domanda, almeno pubblicamente“, ha concluso.