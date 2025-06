Andy Murray sulla rivalità Sinner-Alcaraz: “Il tennis è in buone mani, possono fare la storia”

Andy Murray è tornato al Queen’s Club di Londra per presenziare quest’oggi alla cerimonia d’inaugurazione di un campo che da quest’anno porterà il suo nome. L’ex tennista britannico, cinque volte vincitore del Queen’s in carriera, non ha nascosto un po’ d’emozione nel momento in cui è stata annunciata ufficialmente la Andy Murray Arena sull’erba inglese.

“Mi mancava tornare qui. È la prima volta che mi trovo a non dover giocare la stagione sull’erba, ma oggi ho una vita nuova e non mi dispiace stare lontano dallo sport per un po’. Il Queen’s è un torneo ricco di bei ricordi per me: qui ho vinto il mio primo match in carriera ed è il torneo in cui ho ottenuto più successi”, le sue parole durante la cerimonia.

In un’intervista alla BBC, il tre volte campione Major ha commentato la rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: “La finale del Roland Garros è la conferma del grande momento che sta vivendo il tennis maschile. Carlos e Jannik hanno stili e personalità molto diversi, il che entusiasma i tifosi. Per me, Alcaraz ha un tennis impressionante e la sua rivalità con Sinner potrebbe essere spettacolare. Ogni volta che una generazione brillante finisce la gente si preoccupa, ma lo sport è in continua evoluzione e in costante miglioramento“.

Murray è abbastanza cauto però quando si tratta di fare paragoni con la precedente generazione di fenomeni: “Certo, per quanto il tennis sia un ottimo periodo, non dobbiamo mai dimenticare ciò che hanno fatto i Big Three. Carlos e Jannik sono sulla buona strada per fare la storia, ma ci vuole molto tempo per costruire quello che hanno raggiunto Rafa, Roger e Novak. Vincere più di 20 titoli Slam non è normale, vedremo se ci riusciranno“.