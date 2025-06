Andrea Pellegrino vince a Perugia il suo quarto Challenger in carriera

Continua la validissima stagione di Andrea Pellegrino. Il ventottenne di Bisceglie vince il Challenger di Perugia, dopo un percorso praticamente tutto all’italiana e un torneo che ha visto arrivare ai quarti cinque azzurri su otto posti e avere tre semifinalisti su quattro dall’Italia, con diversi segnali anche in chiave giovane. Ma andiamo con ordine.

Innanzitutto, Pellegrino. Finito in cima al tabellone da testa di serie numero 9 per il forfait del boliviano Hugo Dellien, ha faticato contro Gabriele Piraino: 4-6 6-4 6-4 al primo turno, prima di battere un altro proveniente dalle qualificazioni, Federico Bondioli, per 6-1 6-4.

Nei quarti sconfitto Francesco Passaro in una vera lotta chiusa sul 6-4 7-6(4), e in semifinale battuto Luca Nardi annullando 13 palle break e sfruttando le uniche due a sua disposizione: 7-6(5) 6-2. A quel punto l’ultimo atto contro il bosniaco Nerman Fatic, proveniente dalle qualificazioni.

Fatic aveva fin lì avuto un percorso davvero a sorpresa: subito sconfitto lo spagnolo Roca Batalla, si è liberato di due che, tra esperienza e prospettive, sanno il fatto loro: il primo caso è quello di Lajovic, il secondo di Svrcina. Battuti il serbo e il ceco, si è imposto su Pierluigi Basile, uno dei giocatori più in vista della generazione 2007, la stessa di Federico Cinà e Jacopo Vasamì.

Ebbene, per Pellegrino questo è stato paradossalmente uno dei match meno complessi della settimana: 6-2 6-4 e successo finale. Si tratta del quarto Challenger che finisce nel suo personale bottino. Una vittoria, questa, che lo proietta più in alto di 37 posti, al numero 136 del ranking ATP: è miglior classifica eguagliata. Adesso per lui il Challenger di Poznan, in Polonia, e poi le qualificazioni di Wimbledon (che, tuttora, si svolgono a Roehampton e lì resteranno finché i piani di ampliamento non andranno in porto).