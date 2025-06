Andrea Capobianco: “Vogliamo chiudere il viaggio nel modo migliore, siamo tra le prime d’Europa con pieno merito”

Suona ancora la carica Andrea Capobianco. Il coach dell’Italbasket femminile lancia la squadra azzurra in vista di una finale 3°-4° posto degli Europei che vale ancora storia: contro la Francia c’è la possibilità di tornare sul podio continentale dopo trent’anni.

Così il tecnico azzurro alla FIP: “C’è dispiacere nella squadra e nello staff per la sconfitta col Belgio ma allo stesso tempo proprio questo ko ci deve dare la consapevolezza del livello che abbiamo raggiunto e di quanto di buono stiamo facendo. Siamo tra le prime quattro d’Europa con pieno merito. Non finirò mai di ringraziare l’impegno tecnico, fisico e mentale di tutte le Azzurre a partire dal primo giorno di raduno“.

Poi passa al raccordo tra semifinale e sfida per il podio: “ In semifinale abbiamo messo in crisi il formidabile attacco del Belgio tenendolo a 26 punti nel secondo tempo, in queste dobbiamo velocemente ricaricare le batterie in vista di un’altra partita estremamente difficile, contro la Francia che alla vigilia dell’Europeo puntava alla medaglia d’Oro. E’ stato un viaggio meraviglioso, lo vogliamo chiudere nel modo migliore“.

Va ricordato anche che l’Italia è qualificata anche ai tornei pre-Mondiali che si giocheranno a marzo 2026. Un obiettivo che può portare verso una rassegna iridata che manca ormai dal 1994: è solo il primo passo, questo, verso il settembre 2026 in Germania. Ma, prima, c’è da conquistare un terzo posto che può avere dell’enorme.