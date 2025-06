Andrea Capobianco: “A queste ragazze va detto grazie per ciò che fanno, con la Francia ce la vogliamo giocare”

Stavolta il confine sottilissimo tra la vittoria e la sconfitta vede l’Italia restare dalla parte sbagliata della staccionata. Il Belgio vince e va in finale agli Europei dopo un’ultima parte di match fuori da qualsiasi canone logico. Andrea Capobianco, però, fa subito chiaramente capire che c’è un ulteriore obiettivo da raggiungere: la finale per il 3° posto con la Francia domenica alle 16:30.

Queste le dichiarazioni del coach azzurro ai microfoni di Rai3: “Peccato per il risultato, però penso che l’unica cosa che si possa dire a queste ragazze è grazie per quello che fanno. Hanno fatto una partita, tranne nei momenti in cui abbiamo subito dei canestri troppo facili nei primi due quarti, strepitosa. Mettere in difficoltà una squadra come il Belgio non è assolutamente semplice. È logico che dispiace, però devo dire brave a queste ragazze che sono fantastiche. Adesso abbiamo un’altra partita da fare e dobbiamo trovare le ultime energie che abbiamo“.

Non bisogna comunque dimenticare che c’è un’altra partita, e non di poco conto: “L’orgoglio c’è sicuramente, perché siamo stati dati sconfitti dalla prima partita e le abbiamo giocate tutte con grandissimo stile e grandissima capacità, e oggi ne abbiamo giocata una raddoppiando una campionessa nel modo migliore loro non hanno mai segnato. Abbiamo fatto un solo fallo quando l’abbiamo raddoppiata. C’è tanto orgoglio. È normale che partite così lascino un po’ l’amaro in bocca, ma dico che dobbiamo essere orgogliosi di queste ragazze che indossano questa maglia. Abbiamo dato un’altra volta spettacolo, dobbiamo ricaricare le batterie. Ci piacerebbe finire con una ciliegina. Ce la vogliamo giocare contro la Francia, che è un’altra squadra che avrebbe dovuto vincere il titolo, con la stessa anima e voglia e tirando fuori altre energie“.

Chiaramente si parlerà molto dell’ultimo tiro di Costanza Verona: “Era un tiro aperto come ne abbiamo fatti tanti. Queste giocatrici hanno il coraggio di prenderselo. Abbiamo costruito un buon tiro, si può segnare e sbagliare. Questa volta abbiamo sbagliato, altre volte abbiamo segnato. Dobbiamo essere veramente orgogliosi e contenti. Più di far tirare una giocatrice con quattro metri di spazio la squadra non penso possa fare. Cocca è stata bravissima a farsi trovare pronta“.

Ai microfoni della tv di Stato anche Francesca Pan: “Faccio fatica a parlare. Siamo state comunque brave a recuperare e rientrare in partita nell’ultimo quarto. Ci è mancato quel pochino in più, però adesso dobbiamo essere brave a ricaricare le pile e andarci a prendere il bronzo”. Il modo lo spiega subito dopo: “Come abbiamo sempre fatto, stando unite, questo dobbiamo fare. Giocare l’una per l’altra, per l’Italia, per il nostro pubblico, per il nostro Paese e dare tutto quello che abbiamo“.