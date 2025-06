Andre Agassi: “Joao Fonseca? Ha qualcosa di Sinner, può arrivare al top”

Mentre il Roland Garros è andato in archivio dando il via di fatto alla stagione sull’erba, in previsione di Wimbledon, c’è chi prova a compiere previsioni sul futuro tennistico maschile cercando di uscire dallo straordinario dualismo fra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

E’ il caso di Andre Agassi, leggenda di questo sport e capitano del Team World in occasione dell’ottava edizione della Laver Cup. Lo statunitense si è concentrato su un terzo nome che presto potrebbe raggiungere l’italiano e lo spagnolo, ossia Joao Fonseca.

Agassi ne è rimasto folgorato, tanto che sul brasiliano classe 2006 ha detto: “Ha catturato la mia attenzione – riporta Punto de Break – qualche mese fa, quando l’ho visto giocare. Colpisce la palla bene sia di dritto sia di rovescio, ha una mobilità e un atletismo incredibili. Per certi versi, in termini di altezza, mi ricorda Sinner: mi ha fatto impressione quando l’ho visto di persona”

Poi ha aggiunto: “Ha un’altra dote importante: è potente pur non perdendo equilibrio è coordinazione, su questo invece mi ricorda Alcaraz. Non vedo l’ora che arrivi al top, so che su di lui ci sarà tanta pressione, ma mi riferiscono che sia un giocatore dotato di tantissima professionalità: sembra quasi più vecchio di quello che è (deve ancora compiere 19 anni, ndr)”.