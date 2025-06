America’s Cup, Luna Rossa supportata da Alfa Romeo: “Sviluppo di soluzioni ad alta tecnologia”

Luna Rossa e Alfa Romeo hanno stretto una partnership in vista della prossima edizione della America’s Cup, che si disputerà nel 2027 a Napoli. La storica casa automobilistica sarà official sponsor per l’intera durata della competizione sportiva più antica del mondo. Nel comunicato si legge che “Alfa Romeo e Luna Rossa puntano entrambe su competenza, progettazione, impiego di materiali tra i più avanzati al mondo e una tecnica ingegneristica di altissimo livello”.

L’accordo prevede che le due parti si scambieranno le reciproche competenze e che i team collaboreranno nello sviluppo congiunto di soluzioni ad alto contenuto tecnologico. Inoltre “è prevista anche la condivisione del know-how in ambiti chiave come l’uso di materiali avanzati, la gestione delle prestazioni e l’analisi dei dati, settori in cui entrambi vantano una lunga esperienza”.

Max Sirena, team director di Luna Rossa, ha dichiarato: “C’è un’affinità naturale tra Luna Rossa e Alfa Romeo. adici profonde, tradizione italiana, spirito sportivo e una costante ricerca dell’eccellenza. Condividiamo persino il colore distintivo: il rosso. La nostra partnership è radicata in valori condivisi, e il suo valore è in continua crescita“.

Santo Ficili, CEO Alfa Romeo, ha commentato: “Non c’è partner migliore di Luna Rossa. Un marchio che, come noi, porta con sé una forte identità, una ricca storia e una visione chiara di ciò che verrà, una passione per lo sport, una spinta all’eccellenza, un profondo senso di appartenenza e soprattutto… parla italiano. Proprio come l’Alfa Romeo“.