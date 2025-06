Siamo ufficialmente giunti al giro di boa del Roland Garros 2025. Ora i match si fanno davvero importanti e gli italiani vogliono essere ancora protagonisti. Nella puntata odierna di TennisMania – Speciale Roland Garros, condotta da Dario Puppo, in onda sul canale YouTube di OA Sport, ha toccato moltissimi argomenti e le analisi sono state all’ordine del giorno. Tra gli ospiti non poteva mancare Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport.

La prima analisi è partita, ovviamente, sulla splendida vittoria di ieri di Jannik Sinner contro Jiri Lehecka con un eloquente punteggio di 6-0 6-1 6-2: “Prestazione sontuosa dell’altoatesino che ha vinto i primi 11 game di fila in un match a senso unico. Vedo che sta bene e sta crescendo. Il fatto che stia poco tempo in campo gli può fare bene per il prosieguo del torneo. La prova contro Lehecka è stata sensazionale. Dominante come contro Ruud a Roma. Il ceco poteva fare di più? Non so cosa avrebbe potuto inventarsi”.

Massimiliano Ambesi prosegue: “Sinner ha annichilito il rivale che, sulla carta è da primi 20, ha un buon servizio e poteva essere pericoloso. Nonostante tutto non era in grado di vincere un game. La cosa strana è che Jannik è sceso in campo pronto alla battaglia. Si aspettava di dover fare un match molto più tirato. Anche per quel motivo si è subito messo in partita e non ha lasciato scampo all’avversario. Ha saputo mettere l’incontro dalla sua parte evitando rischi. Ora gli toccherà Rublev, l’ultimo che non sia Alcaraz che lo ha battuto, al Masters 1000 del Canada”.

Il commento va sul torneo maschile nel suo complesso: “Ieri gli incontri sono stati clamorosi. Sinner, Djokovic, Draper e Zverev hanno concesso in quattro appena 6 palle break, vincendo comodamente i rispettivi match. Dopotutto sono ancora in lizza 11 dei primi 15 tennisti del ranking. Ora vedremo Zverev contro Griekspoor che è la rivincita di un anno fa con l’olandese che si era suicidato avanti 4-1 e due break. Draper-Bublik arrivano da due precedenti combattuti, quindi Shelton-Alcaraz mi aspetto ampio margine per lo spagnolo. Djokovic? Sta facendo un buon cammino, ma se battesse Norrie arriverebbe ai quarti dopo match contro una media di n° 103 nel ranking”.

La giornata odierna vedrà in programma un interessante Musetti-Rune nella sessione serale: “Sarò un match equilibrato. Il danese penso che abbia le armi per mettere in difficoltà Musetti, ma l’azzurro può farcela. Per il momento non ha brillato e anche contro Navone ha sofferto, ma se sarà in grado di stare concentrato ed in partita si potrà parlare di 50-50 tra i due”.

Ultima battuta sul torneo femminile: “Jasmine Paolini affronta Elena Svitolina in una match davvero interessante. Se sarà in grado di giocare ai suoi livelli potrebbe passare il turno senza problemi. Non dico rivedere quanto messo in campo contro Gauff a Roma, basterebbe anche qualcosa in meno. La rivale sappiamo com’è, per cui dovrà fare attenzione. Successivamente sarà la volta di Swiatek contro Rybakina. Match davvero complicato per entrambe. La polacca non è al meglio e soffre le battaglie, per cui tutto sarà in bilico”.