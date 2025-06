Ambesi su Sinner-Djokovic: “Le tattiche usate contro Zverev non penso funzionino con Jannik”

Massimiliano Ambesi, giornalista/analista di Eurosport, si è pronunciato sui temi d’attualità del tennis nel corso dell’ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il quadro dei qualificati alle semifinali del Roland Garros 2025 è stato delineato e l’Italia potrà contare su Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, rispettivamente opposti a Novak Djokovic e a Carlos Alcaraz.

Si è partiti dall’analisi dei due ultimi quarti di finale (Sinner vs Bublik e Djokovic vs Zverev): “Un Sinner che io ho definito granitico. Il copione è stato il medesimo delle partite precedenti. Credo che dalle sfide di ieri escano vincitori in tre: Sinner, Djokovic, ma anche Bublik, che ha mostrato un bel tennis. Credo che questo Roland Garros sia per lui un punto di partenza. Zverev invece è stato sconfitto sul campo e in ogni senso. La partita di ieri del tedesco rappresenta la fotografia del fallimento dei giocatori degli anni ’90“.

Ambesi ha poi fatto una menzione statistica estremamente interessante, volta a sottolineare la consistenza di Sinner nei suoi risultati: “Nadal arrivò in semifinale nel 2020 a Parigi perdendo 34 game. Sinner ne ha persi 36. Mi rendo conto, il paragone è difficile. Però tutto questo dà una dimensione al percorso fatto da Jannik, e non è la prima volta: fu così anche agli Australian Open 2024“.

In riferimento al match tra Djokovic e Zverev, perso nettamente dal teutonico, il giornalista/analista di Eurosport ha precisato: “Lascia interdetti l’atteggiamento del n.3 del mondo. È lo stesso giocatore che diceva 2 settimane fa che Musetti fosse attendista, ma il suo gioco qual è? Lui è più aggressivo sul cemento, principalmente“.

Ambesi è rimasto colpito dall’approccio di Jannik in campo e in vista della sfida tra Sinner e Djokovic c’è una convinzione: “Mi è piaciuto tanto l’approccio di Sinner, Bublik ha esultato dopo aver vinto il primo gioco, ma da quel momento è entrato in partita e ha giocato un buon 2° set. Sinner ha messo le marce alte e alla fine il punteggio è piuttosto netto (6-1 7-5 6-0). Alcune tattiche usate da Djokovic contro Zverev, non penso possano avere grandi risultati con l’italiano. In semifinale abbiamo coloro che hanno vinto gli ultimi 11 Slam, nonché i 4 più forti sulla terra”.