Ambesi sicuro: “Sinner-Bublik finale anticipata ad Halle. Non condivido l’iniziativa sul doppio misto”

Massimiliano Ambesi è tornato su un tema che ha fatto molto discutere negli ultimi giorni: “Il discorso della percentuale di Sinner nella finale del Roland Garros avrebbe senso soltanto se la percentuale di Alcaraz fosse stata decisamente superiore, invece non è così e quindi è un tema che non lascia spazio“.

L’esperto di tennis ha poi analizzato le partite degli ultimi due giorni durante la puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Cobolli è stato bravo a rientrare dopo aver perso il primo set e a giocare bene sul suo servizio, ha mantenuto il servizio, ha annullato un match-point: di testa è presente, la classifica parla per lui, è a ridosso dei primi 20. Gioca contro Shapovalov che ti può dare fastidio sull’erba, ma meglio lui di Bublik: ha un’opportunità di fare bene e magari scalare ancora qualche classifica, arrivare a Wimbledon a ridosso dei venti sarebbe una grandissima cosa“.

Il telecronista di Eurosport si è poi soffermato su Jannik Sinner: “Sinner ad Halle si trova molto bene, nelle ultime quattro partite giocate è stato Hanfmann ad avere il maggior numero di palle break e questo spiega tutto. Il servizio di Sinner ad Halle dà delle risposte, anche sulla seconda. Ha vinto contro un avversario sottovalutato, ma che a Parigi ha per larghi tratto giocato alla pari con Musetti, vale più della classifica attuale, lo scorso anno fece partita con Sinner a Wimbledon e gli strappò un set. Per me con Bublik è la finale anticipata ad Halle, se vinci quella vinci il torneo, vale per entrambi”.

Un’analisi anche su Matteo Berrettini e la possibilità che sia testa di serie a Wimbledon: “Berrettini è numero 34 ma con le possibili rinunce di Fils e Korda potrebbe rientrare tra le teste di serie, a meno che Diallo non faccia un altro numero. Sarebbe una gran cosa rientrare tra le 32, poi vedremo se lui riuscirà a giocare. Potrebbe saltare fuori questa chance, si aprirebbe uno scenario intrigante“.

Una battuta sul nuovo format del doppio misto agli US Open: “Non condivido l’iniziativa del doppio misto agli US Open, ha la sua tradizione e ha uno sbocco olimpico, creare un pre-US Open con il doppio misto ed escludendo specialisti che onorano sempre la specialità durante l’anno… Capisco i biglietti, lo spettacolo, gli introiti ma…“.

GUARDA LA PUNTATA COMPLETA DI TENNIS MANIA