Ambesi si sfoga: “Qualcuno prova piacere nelle sconfitte di Sinner. Mi arrabbio quando dicono che è peggiorato”

Massimiliano Ambesi ha criticato l’approccio dimostrato da alcuni media per la sconfitta subita da Jannik Sinner contro il kazako Alexander Bublik al secondo turno del torneo ATP 500 di Halle: “C’è zero approfondimento, zero analisi, ma solo grande clamore. Qualcuno pensa che questo generi maggiore seguito, ma è un modo di fare informazione che non mi piace e non mi appartiene, oltre a generare grandissimi equivoci“.

Il telecronista di Eurosport ha puntualizzato: “Qualcuno prova piacere nelle sconfitte di Sinner e vuole rimarcarlo. Noi avevamo detto che le quote dei bookmakers non ci convincevano. Bublik ha giocato in maniera sontuosa. Rispetto al passato, ha meno passaggi a vuoto. Sinner non ha avuto il killer instinct a inizio secondo set, poi ci sta aver perso. Ci sta perdere per atleti di alto livello, dalle sconfitte si impara. Le partite sono fatte di episodi. L’anno scorso ad Halle superò diverse difficoltà, questa volta ha trovato un Bublik che viaggia su una nuvola e ci sta perdere. Per me era la finale anticipata del torneo“.

L’esperto di tennis ha poi analizzato un aspetto tecnico e si è poi proiettato su Carlos Alcaraz, che potrebbe diventare numero 1 del mondo nei prossimi mesi: “Mi fa arrabbiare chi parla di peggioramento di Sinner, di cosa stiamo parlando? Se parliamo solo di servizio e percentuale, non sta in piedi. Se tutto va come deve andare, Alcaraz diventerà n.1 del mondo, ma va contestualizzato, perché poi Sinner avrà l’occasione di fare punti nel 2026 in quei tre mesi di tornei in cui non ha giocato“.

