Ambesi non dà Musetti per spacciato: “Alcaraz ha tanto da perdere”

Il Roland Garros 2025 entra sempre di più nel vivo ed oggi si completeranno i match dei quarti di finale sia nel tabellone femminile sia in quello maschile. Ogni giorno sul canale YouTube di OA Sport è in onda TennisMania, che analizza proprio tutte le giornate dello Slam parigino. Il programma condotto da Dario Puppo, Guido Monaco e Massimiliano Ambesi, con quest’ultimo che ha toccato svariati temi, soprattutto in chiave italiana visti gli ottimi risultati di Lorenzo Musetti e Jannik Sinner.

Ambesi analizza in generale la giornata di ieri con le quattro partite di singolare maschile e femminile svolte: “Pronostici rispettati sulle quattro partite di ieri. Alcune vittorie molto nette, come quella di Swiatek ed Alcaraz. Mi aspettavo più battaglia tra Sabalenka e Zhang. La cinese era partita molto bene, poi è uscita Sabalenka. Questa partita, come quella di Musetti-Tiafoe è stata condizionata molto dal vento. Alla fine Musetti ne è uscito bene, forse non la miglior prestazione assoluta del torneo, ma comunque una molto solida che lo proietta in semifinale. Ha la certezza di essere numero sei del mondo e, se Djokovic non dovesse battere Zverev, diventerebbe numero cinque. Andando in finale scalerebbe ancora un gradino e lì si entrerebbe nella leggenda, con la quasi sicura possibilità di avere due giocatori tra le prime quattro teste di serie a Wimbledon, che sarebbe qualcosa di epico”.

Una giornata caratterizzata dal vento, con anche alcune polemiche sul mancato utilizzo del tetto, come invece era già accaduto prima: “È sbagliato aver concesso a Djokovic di chiudere il tetto per il vento. Si tratta di un torneo outdoor e vuol dire che possono esserci dei condizionamenti ambientali riguardanti la luce, il sole, il vento. Ovviamente discorso pioggia è diverso, ma non sarebbe giusto secondo me utilizzare il tetto”.

Il giornalista di Eurosport entra brevemente anche nella questione sulla possibile squalifica di Musetti e su una regola rivedibile: “Il discorso sulla conseguenza fa molto ridere. Io posso scagliare una palla a 300km/h e magari lo colpisco sul braccio senza recare danno e allora non mi succede nulla. È davvero singolare, non posso aggiungere altro”

Sulla partita di ieri tra Musetti e Tiafoe: “Tiafoe a volte ha dei momenti di totale passaggio a vuoto, perchè il terzo set lo ha dominato, penso che siamo tutti d’accordo. Al servizio è stato dominante e fino al break con la prima aveva credo vinto il 100% dei punti e con la seconda si avvicinava all’80%. Su quel gioco chiave, però, Musetti ha fatto la differenza e nei momenti cruciali della partita è uscito benissimo”.

Un Alcaraz impressionante ieri nei quarti: “Paul non stava bene, aveva un evidente problema fisico che lo limitava negli spostamenti. Poi assolutamente Alcaraz dominante, ma come lo era stato Sinner in quelle partite dominate da un capo all’altro”.

Sulla semifinale tra Alcaraz e Musetti: “Alcaraz ha tantissimo da perdere contro Musetti, che ha il giusto da perdere. Se tutto dovesse girare per il meglio per Lorenzo e Jannik, si andrebbe a creare qualcosa per il tennis italiano che non riesco nemmeno a definirlo. Saremmo di fronte a qualcosa che va oltre l’incredibile”.

Una preferenza sul vincitore della sfida tra Zverev e Djokovic: “Per la classifica di Musetti preferirei che vincesse Zverev, ma da un altro punto di vista preferirei che ci fosse Djokovic, perchè mi piacerebbe davvero vedere la sfida con Sinner”.

Pronostico Sinner-Bublik: “Sinner è un grande ribattitore, la diagonale di destra dà moltissimo vantaggio a Jannik. Io credo sia una partita abbastanza chiusa”.