Altro che goleada…L’Italia batte la Moldavia col fiatone. E l’Estonia non ci fa il favore

L’Italia a Reggio Emilia supera la Moldavia per 2-0 ed ottiene la prima vittoria nel cammino delle qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio: gli azzurri, dopo la sconfitta patita contro la Norvegia all’esordio nel Girone I, si riscattano, ma non trovano quella vittoria larga che sarebbe servita per recuperare parecchio terreno in ottica differenza reti generale (primo criterio in caso di arrivo a pari punti) nei confronti della Norvegia, che passa per 0-1 in Estonia e resta in vetta a punteggio pieno.

Nel primo tempo, addirittura, sembrano concretizzarsi i fantasmi di una gara all’inseguimento per l’Italia, ma la rete siglata dagli ospiti al 9′ grazie a Nicolaescu viene annullata per fuorigioco. Al 17′ gli azzurri colpiscono la traversa con l’inzuccata di Ranieri, ed al 32′ Retegui chiama all’intervento il portiere avversario. Al 40′ l’Italia passa in vantaggio, grazie alla rete di Raspadori, abile a ribadire in gol ed a firmare l’1-0 con cui si arriva all’intervallo.

Nella ripresa l’Italia raddoppia al primo vero affondo: al 50′ il filtrante di Frattesi lancia Cambiaso, che buca la difesa ospite e sigla il 2-0. La Moldavia non punge e le sostituzioni non cambiano il canovaccio della gara, con gli azzurri in controllo ma incapaci di far dilatare il gap. All’88’ Orsolini costringe l’estremo difensore avversario alla gran parata, mentre nel recupero il colpo di testa di Lucca è alto. Finisce 2-0.

Termina l’era di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia: gli azzurri salgono a quota 3 in 2 partite ed agganciano l’Estonia, che però ha disputato 4 incontri. Al comando c’è la Norvegia a punteggio pieno a quota 12, davanti ad Israele, in seconda posizione con 6 punti in 3 gare. Resta sul fondo la Moldavia, ancora a quota zero dopo tre partite.