ALL’ULTIMA STOCCATA! L’Italia vince l’oro nel fioretto femminile a squadre: Francia battuta al supplementare agli Europei!

L’ultima stoccata è d’oro per l’Italia nella prova a squadre di fioretto femminile agli Europei di Genova. Una finale incredibile quella con la Francia, con il quartetto azzurro (Arianna Errigo, Alice Volpi, Anna Cristino, Martina Batini) che ha subito una rimonta clamorosa negli ultimi assalti, ma con Errigo che ha piazzato prima la stoccata del pareggio a sei secondi dal termine e poi soprattutto quella decisiva nel minuto supplementare per il 38-37. Si tratta del quarto oro consecutivo per l’Italia nel fioretto femminile agli Europei ed il secondo titolo in questa manifestazione a Genova.

L’Italia ha cominciato bene quest’ultimo atto, portandosi avanti sul 13-9 dopo i primi tre assalti. Cristino ha poi costruito un primo allungo con il 5-2 a Ranvier e poi soprattutto con il 5-0 alla campionessa europea in carica Eva Lacheray. Avanti 30-19 sembrava fatta per l’Italia ed invece Volpi è andata totalmente in cortocircuito con Blaze, perdendo il suo assalto per 10-1. A quel punto è stato Errigo contro Ranvier. La francese ha completato la clamorosa rimonta, portandosi in vantaggio. Per fortuna Errigo ha prima pareggiato e poi ha trovato nel minuto supplementare la stoccata della vittoria.

Il cammino delle azzurre era cominciato nei quarti di finale con una vittoria sofferta contro la Germania per 45-42 e poi successivamente in semifinale contro la Spagna nettamente per 45-29. Le iberiche si sono poi prese la medaglia di bronzo, battendo la Polonia nella finalina per il terzo posto con il punteggio di 45-30.

Una vittoria importante per l’Italia anche in ottica medagliere. Era fondamentale questo scontro diretto con la Francia, visto che ora la squadra azzurra ha due ori, un argento e cinque bronzi ed è ad un solo oro di distanza dalla selezione transalpina.