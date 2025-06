Alfieri/Ranghieri ok nelle qualificazioni, oggi la finale per restare nel torneo

Una sola presenza ma significativa per l’Italia del beach volley nel torneo Challenge di Warmia Mazury in Polonia. Il cammino della coppia azzurra composta da Manuel Alfieri e Alex Ranghieri è cominciato nel migliore dei modi, con un doppio successo nelle qualificazioni che ha consentito agli italiani di accedere al main draw. Dopo la sconfitta nella prima partita del girone, domani Alfieri e Ranghieri si giocheranno il tutto per tutto nella sfida per il terzo posto, che vale un pass per il round of 24.

L’avvio del duo italiano è stato solido e concreto: nel primo turno delle qualificazioni, Alfieri e Ranghieri hanno superato la coppia polacca Kaluza/Rudol con un netto 2-0 (22-20, 21-18), mostrando determinazione e buona gestione dei momenti chiave. Nel secondo turno, è arrivata un’altra convincente vittoria, questa volta contro i brasiliani Felipe Alves/Gabriel, con il punteggio di 2-0 (21-18, 21-15), prestazione che ha confermato la qualità della coppia azzurra, apparsa in ottime condizioni fisiche e tecniche.

Inseriti nella Pool H, Alfieri e Ranghieri hanno esordito oggi contro gli ucraini Popov/Reznik, che già hanno dimostrato il loro valore e il buon livello raggiunto nelle ultime uscite. L’inizio è stato incoraggiante, con il primo set vinto dagli azzurri 22-20. La reazione degli avversari però non si è fatta attendere e i due parziali successivi sono andati agli ucraini con i punteggi piuttosto netti di 21-14 e 15-9.

Domani Alfieri e Ranghieri affronteranno la coppia tedesca Just/Huster nella partita che deciderà chi conquisterà il terzo posto nel girone e, con esso, l’accesso al tabellone a eliminazione diretta (round of 24). I tedeschi sono reduci dalla sconfitta contro Evans/Budinger per 2-0 (21-16, 21-18), e come gli azzurri si giocano il tutto per tutto.

TORNEO MASCHILE

Primo turno qualificazioni: Breer/Flückiger SUI [17] – Ringøen/Aas NOR [16] 0-2 (15-21, 16-21)

Smith/Webber USA [9] – Likhatskyi/Likhatskyi UKR [24] 1-2 (16-21, 21-12, 10-15)

Beta/Pietraszek POL [25] – Sepka/Sedlak CZE [8] 0-2 (21-23, 15-21)

Alfieri/Ranghieri ITA [5] – Kaluza/Rudol POL [28] 2-0 (22-20, 21-18)

Reinhardt/Sowa GER [21] – Felipe Alves/Gabriel BRA [12] 1-2 (17-21, 21-16, 8-15)

Guto/Vitor Felipe BRA [13] – Vasiljev/Juchnevic LTU [20] 2-1 (17-21, 21-17, 15-9)

Paszkowski/Chiniewicz POL [29] – Mol, M./Mol NOR [4] 0-2 (13-21, 11-21)

George/Saymon BRA [3] – Wróbel/Więckiewicz POL [30] 2-0 (21-12, 21-11)

Dóczi/Niemeier HUN [19] – McManaway/O’Dea B. NZL [14] 0-2 (14-21, 19-21)

Tiisaar/Korotkov EST [11] – Tari/Veress HUN [22] 2-0 (21-18, 21-12)

Kruk/Korycki POL [27] – Burnett/Ryan AUS [6] 0-2 (19-21, 18-21)

Trousil/Dzavoronok CZE [7] – Besarab/Czachorowski POL [26] 2-0 (21-16, 21-19)

Datsiuk/Bublyk UKR [23] – Brozyniak/Janiak POL [10] 2-0 (21-16, 23-21)

Potts/Pearse AUS [15] – Vercauteren/Van Langendonck BEL [18] 2-1 (24-22, 19-21, 15-12)

Secondo turno qualificazioni: Evans/Budinger USA [1] – Ringøen/Aas NOR [16] 2-1 (23-21, 26-28, 15-8)

Likhatskyi/Likhatskyi UKR [24] – Sepka/Sedlak CZE [8] 0-2 (12-21, 10-21)

Alfieri/Ranghieri ITA [5] – Felipe Alves/Gabriel BRA [12] 2-0 (21-18, 21-15)

Guto/Vitor Felipe BRA [13] – Mol, M./Mol NOR [4] 2-0 (21-18, 21-19)

George/Saymon BRA [3] – McManaway/O’Dea B. NZL [14] 2-0 (21-17, 21-19)

Tiisaar/Korotkov EST [11] – Burnett/Ryan AUS [6] 0-2 (14-21, 22-24)

Trousil/Dzavoronok CZE [7] – Datsiuk/Bublyk UKR [23] 1-2 (19-21, 21-11, 11-15)

Potts/Pearse AUS [15] – Elazar/Cuzmiciov ISR [2] 1-2 (12-21, 21-19, 10-15)

Gironi. Pool A

Łosiak/Bryl POL [1] – Datsiuk/Bublyk UKR [32] [Q] 2-0 (21-14, 21-12)

Heidrich/Jordan SUI [16] – Ehlers/Wickler GER [17] 0-2 (13-21, 18-21)

Łosiak/Bryl POL [1] – Ehlers/Wickler GER [17]

Datsiuk/Bublyk UKR [32] [Q] – Heidrich/Jordan SUI [16]

Pool B

Åhman/Hellvig SWE [2] – Samoilovs/Auziņš G. LAT [31] 2-0 (21-9, 21-17)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [15] – Vinicius/Heitor BRA [18] 2-1 (14-21, 21-19, 15-7)

Åhman/Hellvig SWE [2] – Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [15]

Samoilovs/Auziņš G. LAT [31] – Vinicius/Heitor BRA [18]

Pool C

Hodges/Schubert AUS [3] – Kantor/Lejawa POL [30] 0-2 (11-21, 17-21)

Schachter/Pickett CAN [14] – Droguett/Quintero CHI [19] 2-0 (21-11, 21-13)

Kantor/Lejawa POL [30] – Schachter/Pickett CAN [14]

Hodges/Schubert AUS [3] – Droguett/Quintero CHI [19]

Pool D

Pedro/Renato BRA [4] – Guto/Vitor Felipe BRA [29] [Q] 2-1 (28-30, 21-13, 18-16)

Bassereau/Aye, C. FRA [13] – Krattiger/Dillier SUI [20] 0-2 (16-21, 16-21)

Pedro/Renato BRA [4] – Krattiger/Dillier SUI [20]

Guto/Vitor Felipe BRA [29] [Q] – Bassereau/Aye, C. FRA [13]

Pool E

Dressler/Waller AUT [12] – Luini/Immers NED [21] 0-2 (16-21, 14-21)

Hammarberg/Berger T. AUT [5] – Pascariuc P./Horst AUT [28] Injury Team B

Hammarberg/Berger T. AUT [5] – Luini/Immers NED [21]

Pascariuc P./Horst AUT [28] – Dressler/Waller AUT [12] Injury Team A

Pool F

Pfretzschner, L./Winter GER [6] – Sepka/Sedlak CZE [27] [Q] 1-2 (20-22, 21-12, 13-15)

Henning/Wüst GER [11] – Elazar/Cuzmiciov ISR [22] [Q] 0-2 (17-21, 23-25)

Sepka/Sedlak CZE [27] [Q] – Elazar/Cuzmiciov ISR [22] [Q]

Pfretzschner, L./Winter GER [6] – Henning/Wüst GER [11]

Pool G

Rotar/Gauthier-Rat FRA [7] – Burnett/Ryan AUS [26] [Q] 2-0 (21-15, 27-25)

Grimalt M./Grimalt E. CHI [10] – George/Saymon BRA [23] [Q] 2-1 (15-21, 21-17, 15-13)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [7] – Grimalt M./Grimalt E. CHI [10]

Burnett/Ryan AUS [26] [Q] – George/Saymon BRA [23] [Q]

Pool H

Evans/Budinger USA [9] [Q] – Just/Huster GER [24] 2-0 (21-16, 21-18)

Popov/Reznik UKR [8] – Alfieri/Ranghieri ITA [25] [Q] 2-1 (20-22, 21-14, 15-9)

Popov/Reznik UKR [8] – Evans/Budinger USA [9] [Q]

Alfieri/Ranghieri ITA [25] [Q] – Just/Huster GER [24]

TORNEO FEMMINILE

Qualificazioni primo turno: Radelczuk/Okla POL [17] – Triantafyllidi/Manavi GRE [16] 2-1 (19-21, 21-11, 15-12)

Maruyama/Ishii JPN [9] – Legieta/Jochym POL [24] 2-0 (21-13, 21-13)

Lukaszewska/Zdon POL [25] – Kvedaraite/Kovalskaja LTU [8] 0-2 (17-21, 15-21)

Rudkovskaja/Krizanauskaite LTU [21] – Maixnerova/Kylie CZE [12] 1-2 (22-24, 23-21, 10-15)

Shiba/Reika JPN [13] – Parkkinen/Prihti FIN [20] 2-0 (22-20, 21-18)

Lodej/Kielak POL [19] – Luini/Poiesz NED [14] 1-2 (12-21, 21-10, 10-15)

Christ/Schürholz GER [11] – Kan/Sours USA [22] 0-2 (16-21, 16-21)

Carro/Paula ESP [7] – Gromadowska/Adamek POL [26] 2-0 (21-13, 21-14)

Goodman/Robitaille CAN [23] – Fleming/Fejes AUS [10] 0-2 (14-21, 8-21)

Schieder/Borger GER [15] – Pospisilova/Mokrá CZE [18] 2-0 (21-18, 24-22)

Qualificazioni secondo turno: Serdiuk/Romaniuk UKR [1] – Radelczuk/Okla POL [17] 0-2 (19-21, 17-21)

Maruyama/Ishii JPN [9] – Kvedaraite/Kovalskaja LTU [8] 1-2 (22-20, 19-21, 10-15)

Clancy/Milutinovic AUS [5] – Maixnerova/Kylie CZE [12] 2-1 (21-23, 24-22, 16-14)

Shiba/Reika JPN [13] – Izuzquiza/González ESP [4] 2-0 (23-21, 21-16)

Polley/MacDonald NZL [3] – Luini/Poiesz NED [14] 2-0 (21-12, 21-15)

Kan/Sours USA [22] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [6] 1-2 (26-28, 21-18, 8-15)

Carro/Paula ESP [7] – Fleming/Fejes AUS [10] 0-1 (24-26, 0-0)

Schieder/Borger GER [15] – Davidova/Khmil UKR [2] 0-2 (18-21, 14-21)

Gironi. Pool A

Ittlinger/Grüne GER [1] – Radelczuk/Okla POL [32] [Q] 2-0 (21-13, 21-9)

Placette/Richard FRA [16] – Harward/Phillips USA [17] 2-0 (21-9, 21-15)

Ittlinger/Grüne GER [1] – Placette/Richard FRA [16] 2-1 (23-21, 21-23, 15-12)

Radelczuk/Okla POL [32] [Q] – Harward/Phillips USA [17] 2-1 (21-23, 21-17, 17-15)

Pool B

Vieira/Chamereau FRA [2] – Bansley/Bukovec CAN [31] 2-0 (21-16, 21-16)

Davidova/Khmil UKR [15] [Q] – Paul/Kunst GER [18] 0-2 (20-22, 18-21)

Vieira/Chamereau FRA [2] – Paul/Kunst GER [18] 0-2 (18-21, 34-36)

Bansley/Bukovec CAN [31] – Davidova/Khmil UKR [15] [Q] 0-2 (17-21, 19-21)

Pool C

Michelle/Poletti PAR [3] – Shiba/Reika JPN [30] [Q] 1-2 (19-21, 21-18, 13-15)

Konink/Schoon NED [14] – Savvy/Van Winkle USA [19] 0-2 (18-21, 11-21)

Shiba/Reika JPN [30] [Q] – Savvy/Van Winkle USA [19] 0-2 (13-21, 19-21)

Michelle/Poletti PAR [3] – Konink/Schoon NED [14] 1-2 (23-21, 18-21, 9-15)

Pool D

Stochlova/Svozilova CZE [4] – Fleming/Fejes AUS [29] [Q] 2-0 (21-17, 21-15)

Hladun/Lazarenko UKR [13] – Bock/Lippmann GER [20] 2-0 (21-17, 21-18)

Stochlova/Svozilova CZE [4] – Hladun/Lazarenko UKR [13] 0-2 (19-21, 22-24)

Fleming/Fejes AUS [29] [Q] – Bock/Lippmann GER [20] 0-2 (17-21, 15-21)

Pool E

van Driel, E./Bekhuis NED [5] – Kvedaraite/Kovalskaja LTU [28] [Q] 2-0 (21-17, 21-11)

Donlin/Denaburg USA [12] – Quiggle/Rice USA [21] 0-2 (14-21, 11-21)

van Driel, E./Bekhuis NED [5] – Quiggle/Rice USA [21] 2-0 (22-20, 21-15)

Kvedaraite/Kovalskaja LTU [28] [Q] – Donlin/Denaburg USA [12] 0-2 (19-21, 17-21)

Pool F

Alchin/Johnson AUS [6] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [27] [Q] 2-1 (15-21, 21-18, 15-12)

Hildreth/Van Gunst USA [11] – Andressa/Tainá BRA [22] 2-1 (18-21, 21-11, 15-12)

Alchin/Johnson AUS [6] – Hildreth/Van Gunst USA [11] 1-2 (15-21, 21-17, 16-18)

Pavelková K./Pavelková A. CZE [27] [Q] – Andressa/Tainá BRA [22] 2-1 (17-21, 21-16, 15-11)

Pool G

Ahtiainen/Lahti FIN [7] – Sonneville/Piersma B. NED [26] 2-0 (21-17, 21-9)

Álvarez M./Moreno ESP [10] – Polley/MacDonald NZL [23] [Q] 2-0 (21-11, 21-13)

Ahtiainen/Lahti FIN [7] – Álvarez M./Moreno ESP [10] 0-2 (16-21, 15-21)

Sonneville/Piersma B. NED [26] – Polley/MacDonald NZL [23] [Q] 2-1 (20-22, 21-16, 15-9)

Pool H

Ciezkowska/Lunio POL [8] – Clancy/Milutinovic AUS [25] [Q] 2-0 (24-22, 21-10)

Vitoria/Hegeile BRA [9] – Paulikiene/Raupelyte LTU [24] 2-0 (21-15, 21-13)

Ciezkowska/Lunio POL [8] – Vitoria/Hegeile BRA [9] 2-0 (21-16, 21-15)

Clancy/Milutinovic AUS [25] [Q] – Paulikiene/Raupelyte LTU [24] 2-1 (21-13, 13-21, 17-15)

Round of 24: Shiba/Reika JPN [30] [Q] – Donlin/Denaburg USA [12]

Stochlova/Svozilova CZE [4] – Clancy/Milutinovic AUS [25] [Q]

Placette/Richard FRA [16] – Sonneville/Piersma B. NED [26]

Vitoria/Hegeile BRA [9] – Davidova/Khmil UKR [15] [Q]

Vieira/Chamereau FRA [2] – Pavelková K./Pavelková A. CZE [27] [Q]

Ahtiainen/Lahti FIN [7] – Radelczuk/Okla POL [32] [Q]

Quiggle/Rice USA [21] – Konink/Schoon NED [14]

Alchin/Johnson AUS [6] – Bock/Lippmann GER [20]