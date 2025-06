Alexander Zverev: “Carlos Alcaraz arriverà in finale qui a Parigi, non ha rivali. Io ed altri dobbiamo lottare”

Alexander Zverev si è assicurato ieri il passaggio agli ottavi di finale del Roland Garros 2025. Il n.3 del ranking ha rispettato i pronostici e sconfitto Flavio Cobolli in tre parziali. Nel prossimo turno affronterà l’olandese Tallon Griekspoor, una vecchia conoscenza per lui e tennista contro cui ha giocato diverse volte.

Il tedesco, in conferenza stampa, si è espresso su chi sia il favorito per vincere questo torneo ed è stato molto chiaro da questo punto di vista: “Non importa chi ha perso un set finora o no. Onestamente, penso che Carlos Alcaraz sarà in finale. Non vedo nessuno dalla sua parte del tabellone che possa dargli troppo fastidio. È il grande favorito, e tutti abbiamo capito perché“, ha dichiarato Zverev.

L’allusione del teutonico è alla parte di tabellone (bassa) in cui a detta sua non ci sono giocatori che nel percorso abbiano le possibilità per contrastare l’incedere dello spagnolo. Discorso diametralmente opposto nella parte alta dove si trova lui stesso con Jannik Sinner, Novak Djokovic e Jack Draper.

“Nella parte alta, dovremo tutti dare battaglia per pensare di sfidare Carlos nell’atto conclusivo. Penso che sarà molto divertente per il pubblico poter assistere a queste sfide“, ha concluso il nativo di Amburgo.