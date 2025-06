Alexander Bublik ironizza sui social dopo la sconfitta contro Sinner al Roland Garros

Alexander Bublik ha concluso la propria avventura nell’edizione 2025 del Roland Garros. L’eccentrico e talentuoso kazako è stato sconfitto nei quarti di finale da Jannik Sinner (n.1 del mondo) col punteggio di 6-1 7-5 6-0, riuscendo a impegnare l’azzurro soprattutto nel secondo parziale, grazie a soluzioni varie e pregevoli.

Bravissimo però Sinner ad avere un rendimento sempre molto costante, cambiando passo in corrispondenza dei cali del suo rivale. E così Bublik, con la sua genialità anche dialettica, ha voluto regalare un sorriso ai suoi followers, commentando il match disputato contro Jannik quest’oggi.

“I almost got him guys“, “L’ho quasi battuto ragazzi“, il post di Bublik che qualche sorriso l’ha suscitato tra gli appassionati.

See more Handmade 18ct Gold Plated or Sterling Silver Wave Design Pearl Earrings

Handmade 18ct Gold Plated or Sterling Silver Wavey Pearl Earrings – Georgio Jewels pic.twitter.com/CcXjunRMc5 — Georgio Jewels (@GeorgioJewels) April 2, 2025

Sta diventando quasi di uso comune tra i giocatori che affrontano Sinner, esultare in corrispondenza del primo game messo a referto, dopo aver subìto una serie di giochi pesantissima. Come era accaduto già con il ceco Jiri Lehecka e con il russo Andrey Rublev, anche Bublik nel corso della partita ha alzato le braccia dopo l’1-5 del primo parziale.

Questo post, in qualche modo, segue in scia un po’ il medesimo concetto.