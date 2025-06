Aleix Espargarò fa la storia: lo spagnolo esordirà nel mondo del ciclismo e lo farà nel Giro d’Austria

Aleix Espargarò torna in azione. No, non come vi aspettereste normalmente dallo spagnolo. Il nativo di Granollers, infatti, non è pronto a tornare in sella ad una moto (come fatto per esempio anche poche settimane fa con la Honda in MotoGP) ma addirittura farà il suo esordio su un’altra due ruote: la bici. Ebbene sì, Aleix Espargarò è pronto per un grandissimo traguardo: farà il suo esordio nel ciclismo professionistico.

Una notizia che ha del clamoroso. Dopo aver iniziato a cullare l’idea di dar fondo a qualcosa di più concreto alla sua passione, ora tutto diventerà vero. L’idea è destinata ad avverarsi il 9 luglio. Aleix Espargarò correrà con la maglia della Lidl-Trek, squadra a cui si è legato a fine 2024, e lo farà con il Tour of Austria, una gara non certo di primo piano, ma nemmeno da sottovalutare, dato che vedremo al suo via il secondo del Giro d’Italia, Isaac Del Toro.

Come si è sviluppato questo percorso? Anche durante la sua esperienza nel Motomondiale, lo spagnolo ha sempre amato allenarsi in bici. Quindi, nel corso del 2021, il classe 1999 ha deciso di alzare l’asticella, facendo le cose sul serio, attendendo il finale della carriera in MotoGP. Dopo essere stato inserito nella formazione development della Lidl-Trek ha, piano piano preso confidenza con le competizioni ciclistiche, a partire dalla categoria “gravel”, dove si è qualificato al Mondiale.

Ora invece si salirà di un gradino e arriverà, come detto, l’esordio su strada. Le sue parole riportate dalla Gazzetta dello Sport: “Sono molto contento di come è andato quest’anno, ha cambiato completamente la mia vita e tutto ciò che facevo prima. È fantastico far parte di una squadra così grande come la Lidl-Trek. Sono cresciuto molto come ciclista e ho imparato molto in questi sei mesi”.