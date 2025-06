Alcaraz stacca Sinner nella classifica ATP Race: possibile margine di oltre 2000 punti, pesano i 3 mesi senza tornei

Lo spagnolo Carlos Alcaraz sta capitalizzando la prematura eliminazione patita da Jannik Sinner ad Halle: oggi l’iberico disputerà la semifinale al Queen’s Club di Londra ed in caso di successo guadagnerà altri 130 punti validi per la Race To Turin, la classifica che tiene conto dei soli risultati ottenuti nell’anno solare 2025.

Nella Race live, infatti, prima di Wimbledon Sinner si è fermato a quota 4000 punti, mentre Alcaraz al momento è a 5940 e può arrivare a 6070 in caso di finale ed a 6240 in caso di vittoria: l’azzurro dovrà recuperare tra 1940 e 2240 punti allo spagnolo nell’ultima parte di stagione.

Se da una parte è vero che Alcaraz ha guadagnato ben 2340 punti nel periodo che va dal termine degli Australian Open all’inizio dell’ATP Masters 1000 di Roma, in Sinner ha scontato una sospensione di 3 mesi, dall’altra un esito differente delle finali degli Internazionali d’Italia e del Roland Garros avrebbe dato 1050 punti in più a Sinner.

Senza quei punti Alcaraz sarebbe al momento a -160 da Sinner e a +1940 sull’azzurro. In caso di successo odierno nelle semifinali del Queen’s, inoltre, lo spagnolo andrebbe a +2070 sul tennista italiano, avendo la certezza di restare in vetta alla Race anche dopo il torneo di Wimbledon.

RACE ATP LIVE

1 Carlos Alcaraz 5940 (6070 in caso di finale, 6240 in caso di vittoria al Queen’s)

2 Jannik Sinner 4000