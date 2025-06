Musetti-Alcaraz oggi, Roland Garros 2025: orario prima semifinale, tv, programma, streaming

Oggi, venerdì 6 giugno, Lorenzo Musetti affronterà lo spagnolo Carlos Alcaraz (n.2 del mondo) nella prima semifinale del singolare maschile del Roland Garros 2025. Sul campo Philippe-Chatrier, il toscano sarà chiamato a una vera e propria impresa, avendo come obiettivo la conquista del pass per la finale a Parigi.

LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-ALCARAZ DALLE 14.30

Musetti, reduce dalla vittoria in quattro set contro l’americano Frances Tiafoe nei quarti di finale, dovrà elevare in modo considerevole il proprio standard per pensare di fare partita con Alcaraz. L’iberico, campione in carica, ha impressionato nel suo percorso. Pur avendo perso qualche set, le punte di rendimento sono state talmente alte da rafforzare il suo status a uomo da battere in questo torneo.

Se si valutano i precedenti a livello ATP, il bilancio è impietoso: 5-1 in favore del murciano. L’unica vittoria del carrarino risale alla finale di Amburgo del 2022, dopo di che solo sconfitte per Lorenzo, ultime delle quali recenti. Il riferimento è alla finale di Montecarlo e alla semifinale a Roma di quest’anno. In altre parole, l’azzurro dovrà superarsi e, nello stesso tempo, sperare che il suo avversario non sia al meglio.

La partita tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, valida per le semifinali del Roland Garros 2025, andrà in scena quest’oggi a partire dalle 14.30 sul campo Philippe-Chatrier. La trasmissione televisiva sarà affidata a Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ALCARAZ-MUSETTI OGGI ROLAND GARROS 2025

Venerdì 6 giugno

Court Philippe-Chatrier – Ore: 14:30

Lorenzo Musetti ITA vs Carlos Alcaraz ESP

Jannik Sinner ITA vs Novak Djokovic SRB (ore 19:00)

PROGRAMMA ALCARAZ-MUSETTI ROLAND GARROS 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport