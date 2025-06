Alcaraz loda Fognini: “Potrebbe giocare altri 2-3 anni, perché è il suo ultimo Wimbledon?”

Carlos Alcaraz, numero 2 del seeding e del mondo, ha iniziato la propria difesa del titolo a Wimbledon battendo al quinto set all’esordio l’azzurro Fabio Fognini, all’ultima apparizione sull’erba londinese: lo spagnolo ha fatto i complimenti al tennista italiano nella consueta intervista al termine del match.

L’elogio dell’iberico all’azzurro: “Ad essere onesti, non capisco perché sia il suo ultimo Wimbledon, può giocare ancora 3-4 anni. Devo dargli tutto il merito, ha giocato un grande match. E’ un grande giocatore, ha un talento pazzesco e lo ha dimostrato in tutta la sua carriera, sono felice di aver condiviso il campo con lui“.

L’esordio non facile dello spagnolo: “Non è mai facile giocare sul Centrale il primo match, si sente la differenza a Wimbledon. Devo migliorare, ma penso sia stata una grande partita. Dovrò mettere in pratica il mio miglior tennis, perché oggi servizio e risposta non hanno funzionato tanto“.