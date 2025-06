Alcaraz ha vinto il Roland Garros annullando match point in finale: solo altri due tennisti ci erano riusciti

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno dato vita ieri ad un match leggendario, che si è concluso dopo quasi cinque ore e mezza di battaglia con il successo dello spagnolo per 4-6 6-7 6-4 7-6 7-6. Il numero due al mondo ha vinto dunque per il secondo anno di seguito il Roland Garros, conquistando il quinto titolo Slam in carriera grazie ad una rimonta leggendaria.

Alcaraz ha dovuto annullare infatti tre match point consecutivi nel nono game del quarto set (sotto 5-3 e 0-40 nel suo turno di battuta), ottenendo poi il contro-break nel gioco successivo e uscendo così da una situazione quasi disperata. Il 22enne murciano ha realizzato un’impresa con pochi precedenti nell’era Open, infatti solamente due uomini prima di lui erano stati capaci di aggiudicarsi una finale Slam ritrovandosi ad un punto dalla sconfitta.

Il primo a farcela fu l’argentino Gaston Gaudio, che sconfisse il connazionale argentino Guillermo Coria al Roland Garros 2004 per 8-6 al quinto set dopo aver cancellato un paio di match point. Il secondo è Novak Djokovic, in occasione dell’iconica finale di Wimbledon 2019, quando neutralizzò due championship point a Roger Federer (sul servizio dell’elvetico) imponendosi poi al super tie-break del quinto set sul 12-12.

Carlitos era già stato in grado di aggiudicarsi delle partite salvando match point (tra cui il quarto di finale degli US Open 2022 sempre contro Sinner), mentre quella di ieri a Parigi è stata la sua prima rimonta in carriera dopo aver perso i primi due set (0-8 il suo bilancio prima del Roland Garros 2025).