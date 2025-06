Alcaraz come Nadal? Vincere 3 set sulla terra rossa con lo spagnolo sembra un’impresa impossibile

Carlos Alcaraz è il primo finalista del Roland Garros 2025. Lo spagnolo ha sconfitto per la terza volta consecutiva in pochi mesi Lorenzo Musetti. Un successo diverso rispetto a quelli di Montecarlo e Roma, complice anche il problema fisico che ha costretto al ritiro il toscano, notevolmente debilità da inizio terzo set. In attesa di conoscere chi sarà l’avversario (Sinner e Djokovic sono attualmente in campo) lo spagnolo resta comunque il grande favorito in vista della finale di domenica, puntando al bis dopo il successo dello scorso anno.

La sensazione lasciata da Alcaraz in queste settimane è quella che difficilmente lo spagnolo al meglio dei cinque sia battibile. Vincere tre set contro il numero due del mondo è davvero una straordinaria impresa e probabilmente al momento c’è solo un giocatore che potrebbe riuscire in questo traguardo ed è Jannik Sinner, anche se l’altoatesino è reduce da una serie di sconfitte consecutive contro lo spagnolo. Da ricordare, però, che l’eventuale sfida di domenica sarebbe anche la prima in una finale Slam nella loro rivalità e dunque potrebbe entrare fattori diversi, soprattutto mentali e psicologici.

In queste due settimane Alcaraz ha sicuramente mostrato momenti di altissimo livello anche se ad intermittenza. Sicuramente la miglior prestazione è stata quella contro Tommy Paul nei quarti di finale, dove ha lasciato appena cinque game all’americano. Comunque un set Alcaraz lo ha perso contro Marozsan, Dzumhur, Shelton e Musetti, dimostrando comunque di avere dei periodi dove ha concesso spazio ai suoi avversari.

Chiaramente viene subito in mente il paragone con Rafael Nadal, anche se il dominio del maiorchino è ancora assolutamente lontanissimo dall’essere raggiunto dal connazionale. Nadal demoliva quasi sempre gli avversari e soprattutto lasciava davvero pochissimo in campo, a differenza di un Alcaraz che si concede momenti di pausa. Quello che può accomunarli è comunque il pensiero che vincere tre set contro di loro a Parigi è un’impresa impossibile.

Domenica ci sarà un nuovo appuntamento per Carlos Alcaraz e tutto il mondo del tennis probabilmente attende il magico duello con Jannik Sinner. In quella che potrebbe riproporsi come un vecchio Nadal-Djokovic sulla terra rossa parigina. Riuscirà l’italiano a fare come fece il campione serbo qualche volta sul Philippe Chatrier?