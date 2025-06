Alcaraz bestia nera di Sinner come Nadal lo era di Federer? L’incredibile dato statistico

Con la vittoria in finale al Roland Garros lo spagnolo Carlos Alcaraz si è portato in vantaggio per 8-4 negli scontri diretti ufficiali sul circuito maggiore nei confronti di Jannik Sinner: lo stesso parziale si era verificato in passato nei primi 12 confronti tra lo spagnolo Rafael Nadal e l’elvetico Roger Federer.

Se da una parte Alcaraz ha una striscia positiva aperta di 5 incontri, anche Nadal vinse 5 match consecutivi contro lo svizzero, ma agli albori del loro dualismo, con l’iberico che dall’1-1 si portò sul 6-1. A fine carriera furono 40 gli scontri diretti tra i due, e Nadal chiuse in vantaggio per 24-16.

Numerose differenze vi sono però tra le due serie: Alcaraz e Sinner si sono affrontati solo 4 volte sulla terra battuta, che invece aveva visto 7 dei primi scontri Nadal-Federer, inoltre fino al 2006 anche le finali dei Masters 1000 si giocavano al meglio dei 5 set, ed in due occasioni su tre lo svizzero e l’iberico arrivarono al quinto set.

PRIMI 12 PRECEDENTI TRA NADAL E FEDERER (8-4)

2007 Rafael Nadal Roland Garros Final Outdoor Clay 63 46 63 64

2007 Roger Federer ATP Masters 1000 Hamburg Final Outdoor Clay 26 62 60

2007 Rafael Nadal ATP Masters 1000 Monte-Carlo Final Outdoor Clay 64 64

2006 Roger Federer Tennis Masters Cup Semifinal Indoor Hard 64 75

2006 Roger Federer Wimbledon Final Outdoor Grass 60 76(5) 67(2) 63

2006 Rafael Nadal Roland Garros Final Outdoor Clay 16 61 64 76(4)

2006 Rafael Nadal ATP Masters 1000 Rome Final Outdoor Clay 67(0) 76(5) 64 26 76(5)

2006 Rafael Nadal ATP Masters 1000 Monte-Carlo Final Outdoor Clay 62 67(2) 63 76(5)

2006 Rafael Nadal Dubai Final Outdoor Hard 26 64 64

2005 Rafael Nadal Roland Garros Semifinal Outdoor Clay 63 46 64 63

2005 Roger Federer ATP Masters 1000 Miami Final Outdoor Hard 26 67(4) 76(5) 63 61

2004 Rafael Nadal ATP Masters 1000 Miami Round of 32 Outdoor Hard 63 63