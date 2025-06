Al via il Giro di Slovenia: corsa aperta per il successo finale, ’Italia punta su Bagioli e Covi

Il Giro d’Italia 2025 è stato appena archiviato, non c’è però tempo per analizzare fino in fondo i risultati della Corsa Rosa perché si riparte subito. Il prossimo grande traguardo è già alle porte, il 5 luglio prenderà il via l’edizione numero 112 del Tour de France.

Si corre da mercoledì 4 giugno a domenica 8 giugno il Giro di Slovenia. La corsa, giunta alla trentunesima edizione, prenderà il via da Piran per concludersi a Novo Mesto dopo aver percorso 804,4 chilometri ed aver affrontato cinque tappe. Le squadre partecipanti si sfidano per decretare il nome di colui che nell’albo d’oro succederà a Giovanni Aleotti, vincitore del 2024 davanti allo spagnolo Pello Bilbao e a Giulio Pellizzari.

Potrebbero essere, almeno sulla carta, due gli snodi cruciali per decidere le sorti della corsa. Nella quarta frazione, la Maribor-Golte di 175,2 chilometri, i corridori affrontano l’arrivo in salita di Golte, prima categoria di 13,8 km al 7,4% di pendenza media. La quinta ed ultima tappa, la Litija-Novo Mesto di 123,9 chilometri, potrebbe riservare un finale assolutamente non scontato con un tracciato fatto di continui saliscendi e un disegno che sembra adatto ad uomini da classiche.

Nelle tappe dedicate alle ruote veloci potrebbero recitare il ruolo dell’assoluto protagonista l’olandese Dylan Groenewegen della Team Jayco AlUla e il colombiano Juan Sebastian Molano della UAE Team Emirates-XRG. A contendersi la vittoria finale potrebbero essere lo svizzero Fabio Christen della Q36.5 Pro Cycling Team, il portoghese Antonio Morgado e l’austriaco Felix Großschartner della UAE Team Emirates-XRG. Da seguire con attenzione anche la prova dell’australiano Luke Plapp della Team Jayco AlUla. In casa Italia potrebbero mettersi in evidenza Andrea Bagioli della Lidl-Trek e Alessandro Covi della UAE.