A quanti punti da SInner può arrivare Alcaraz vincendo oggi il Queen’s: il distacco si assottiglia

Jannik Sinner al momento ha 1300 punti di vantaggio nel ranking live su Carlos Alcaraz ed in caso di vittoria dell’iberico oggi nella finale del Queen’s Club di Londra ne manterrà 1130, poi i due non giocheranno la prossima settimana e dunque torneranno in campo direttamente a Wimbledon.

Alcaraz vinse lo scorso anno, mentre Sinner uscì ai quarti: a Wimbledon l’azzurro ripartirà con 2730 o 2900 punti di margine sullo spagnolo, quindi è già certo di lasciare Londra da numero 1 del mondo, anche se sarà da vedere con quale margine sull’iberico.

Chiusa la stagione su erba si passerà al cemento, dove Sinner ha ottenuto un ruolino di marcia quasi perfetto lo scorso anno: da agosto a fine stagione l’azzurro dovrà difendere ben 6030 punti, mentre l’iberico, molto incostante nella scorsa stagione, dovrà difenderne appena 1060.

RANKING ATP LIVE

1 Jannik Sinner 10430

2 Carlos Alcaraz 9130 (9300 in caso di vittoria al Queen’s Club)