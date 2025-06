A Messina l’Italia c’è: nel Future siciliano bene Rossi/Viscovich e Andreatta/Benzi. impressiona Ranghieri

Giornata in chiaroscuro per le coppie italiane nel tabellone principale del Future di Messina, terza tappa italiana del Beach Pro Tour. La giornata inaugurale ha offerto sfide combattute e diversi segnali positivi per i colori azzurri, sia nel torneo maschile che in quello femminile, ma anche un paio di eliminazioni nel girone.

In campo maschile partenza convincente per Enrico Rossi e Marco Viscovich, teste di serie numero uno del torneo. I due azzurri hanno vinto con autorevolezza il derby contro Iervolino/Garra, imponendosi 2-0 (21-12, 21-15). Una prestazione solida che conferma la loro leadership nel girone A, in attesa del big match di domani contro i lettoni Berzins/Puskundzis, anch’essi vittoriosi all’esordio. La sfida sarà decisiva per il primo posto nel gruppo e l’accesso diretto ai quarti. Esordio più complicato invece per Riccardo Iervolino e Filippo Garra, che dovranno cercare di chiudere con un successo nella seconda sfida contro Andrejevs/Dūdens, per sperare di rientrare in gioco tramite il tabellone ad eliminazione.

Nel girone B, buona la prima per Samuele Cottafava e Gianluca Dal Corso, che hanno superato senza particolari problemi gli australiani Rocker-Graham/Reeves con un netto 2-0 (21-13, 21-16). Domani se la vedranno con gli olandesi Sonneville/Groenewold, a loro volta vittoriosi oggi, in una partita che vale il primo posto nella pool e un posto tra le migliori otto. Prestazione da incorniciare anche per Tiziano Andreatta e Davide Benzi, che hanno battuto con un doppio 21-15 i cechi Bercik/Ruml nel girone C. Domani affronteranno i tedeschi Hopt/Pfretzschner, reduci da un successo al tie-break sugli inglesi Bello/Gleed. Un incontro delicato per la leadership del girone.

Nel girone D, Alex Ranghieri e Tobia Marchetto hanno proseguito il loro ottimo momento dopo le qualificazioni, dominando all’esordio i cechi Pala/Sotola con un convincente 2-0 (21-15, 21-18). Domani sfida impegnativa contro i danesi Møllgaard/Houmann, che hanno fermato Matteo Cecchini e Marco Ulisse al termine di un match tiratissimo (21-16, 28-26). Per Cecchini/Ulisse, la gara di domani contro Pala/Sotola rappresenta l’ultima chance per restare in corsa.

Tra le azzurre, la miglior notizia della giornata arriva dal girone D, dove Eleonora Sestini e Maria Rachele Mancinelli hanno vinto una durissima battaglia contro le americane Gebhard/Poppinga, rimontando da un set di svantaggio (16-21, 21-16, 15-12). Successivamente, le italiane hanno lottato punto a punto contro le olandesi Veerbeek/Hogenhout, ma sono state superate al tie-break (21-18, 18-21, 13-15). Domani per loro sfida fondamentale contro le ceche Knoblochova/Petrikova per provare ad accedere ai quarti di finale.

Nel girone B, doppio impegno per Aurora Mattavelli e Margherita Tega, che hanno esordito con una bella vittoria al tie-break sulle estoni Remmelg/Hollas (18-21, 23-21, 15-17), salvo poi arrendersi alle svizzere Bossart/Demierre 1-2 (21-15, 20-22, 15-17), nonostante una prestazione di carattere. Domani, si giocheranno tutto contro le americane Gebhard/Poppinga, sfida decisiva per l’accesso ai quarti.

Fuori dai giochi invece Luna Cicola e Andrea Maria Nucete, che hanno perso entrambi gli incontri nel girone A, prima contro le ceche Pavelkova/Pavelkova (21-10, 21-17) e poi contro le belghe Piret/Coens (21-14, 21-13). Per loro, esperienza utile ma torneo già concluso. Eliminate anche Erika Ditta e Cindy Lee Fezzi, iscritte a questo torneo prima di dividersi come coppia, che nel girone C non sono riuscite ad imporsi, cedendo sia alle svizzere Menia/Annique (22-20, 21-18) sia alle ceche Knoblochova/Petrikova (21-11, 21-12).

TORNEO MASCHILE

Pool A

Rossi/Viscovich ITA [1] – Iervolino/Garra ITA [16] 2-0 (21-12, 21-15)

Berzins/Puskundzis LAT [8] – Andrejevs R./Dūdens LAT [9] 2-0 (21-16, 21-15)

Rossi/Viscovich ITA [1] – Berzins/Puskundzis LAT [8]

Iervolino/Garra ITA [16] – Andrejevs R./Dūdens LAT [9]

Pool B

Cottafava/Dal Corso ITA [2] – Rocker-Graham/Reeves AUS [15] [Q] 2-0 (21-13, 21-16)

Sonneville/Groenewold NED [7] – Ahr/Wüst GER [10] 2-0 (21-19, 24-22)

Cottafava/Dal Corso ITA [2] – Sonneville/Groenewold NED [7]

Rocker-Graham/Reeves AUS [15] [Q] – Ahr/Wüst GER [10]

Pool C

Andreatta, T./Benzi ITA [3] – Bercik, J./Ruml CZE [14] [Q] 2-0 (21-15, 21-15)

Hopt/Pfretzschner, S. GER [6] – Bello /Gleed ENG [11] 2-1 (22-20, 20-22, 15-12)

Andreatta, T./Benzi ITA [3] – Hopt/Pfretzschner, S. GER [6]

Bercik, J./Ruml CZE [14] [Q] – Bello /Gleed ENG [11]

Pool D

Ranghieri/Marchetto ITA [4] [Q] – Pala/Sotola CZE [13] [Q] 2-0 (21-15, 21-18)

Møllgaard/Houmann DEN [5] – Cecchini/Ulisse ITA [12] [Q] 2-0 (21-16, 28-26)

Ranghieri/Marchetto ITA [4] [Q] – Møllgaard/Houmann DEN [5]

Pala/Sotola CZE [13] [Q] – Cecchini/Ulisse ITA [12] [Q]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Pavelková K./Pavelková A. CZE [1] – Cicola/Nucete ITA [16] 2-0 (21-10, 21-17)

Piret/Coens BEL [8] – Florian/Serrano F ESP [9] 0-2 (15-21, 14-21)

Pavelková K./Pavelková A. CZE [1] – Florian/Serrano F ESP [9] 2-1 (14-21, 21-17, 15-10)

Cicola/Nucete ITA [16] – Piret/Coens BEL [8] 0-2 (14-21, 13-21)

Pool B

Remmelg/Hollas, H. EST [2] – Mattavelli/Tega ITA [15] 1-2 (18-21, 23-21, 15-17)

Bossart/Demierre SUI [7] – Negenman/Radstake NED [10] [Q] 2-0 (21-16, 21-19)

Mattavelli/Tega ITA [15] – Bossart/Demierre SUI [7] 1-2 (21-15, 20-22, 15-17)

Remmelg/Hollas, H. EST [2] – Negenman/Radstake NED [10] [Q] 0-2 (21-23, 18-21)

Pool C

Maixnerova/Kylie CZE [3] – Knoblochova/Petrikova CZE [14] [Q] 2-0 (31-29, 21-13)

Menia/Annique SUI [6] – Ditta/Fezzi ITA [11] 2-0 (22-20, 21-18)

Maixnerova/Kylie CZE [3] – Menia/Annique SUI [6] 2-0 (21-19, 27-25)

Knoblochova/Petrikova CZE [14] [Q] – Ditta/Fezzi ITA [11] 2-0 (21-11, 21-12)

Pool D

Sestini/Mancinelli ITA [4] – Gebhard/Poppinga USA [13] [Q] 2-1 (16-21, 21-16, 15-12)

Veerbeek/Hogenhout NED [5] – Bisgaard/Lyø DEN [12] [Q] 2-0 (21-12, 21-17)

Gebhard/Poppinga USA [13] [Q] – Bisgaard/Lyø DEN [12] [Q] 2-0 (21-9, 22-20)

Sestini/Mancinelli ITA [4] – Veerbeek/Hogenhout NED [5] 1-2 (21-18, 18-21, 13-15)

Ottavi di finale: Gebhard/Poppinga USA [13] [Q] – Mattavelli/Tega ITA [15]

Piret/Coens BEL [8] – Menia/Annique SUI [6]

Florian/Serrano F ESP [9] – Negenman/Radstake NED [10] [Q]

Sestini/Mancinelli ITA [4] – Knoblochova/Petrikova CZE [14] [Q]