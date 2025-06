A che ora Sinner-Hanfmann oggi, ATP Halle 2025: dove vederlo in tv e streaming

Martedì 17 giugno inizierà la difesa del titolo nel tabellone di singolare maschile ai Terra Wortmann Open 2025 di tennis, torneo di categoria ATP 500, in corso sull’erba outdoor di Halle, in Germania, da parte di Jannik Sinner, numero 1 del mondo, che affronterà il qualificato tedesco Yannick Hanfmann.

L’incontro sarà il terzo del programma, che scatterà alle ore 11.30, sulla OWL Arena, ma inizierà comunque non prima delle ore 15.30: si tratterà del terzo incrocio sul circuito maggiore tra i due, con Sinner che ha vinto entrambi i precedenti, giocati agli US Open 2023 ed a Wimbledon 2024.

Il match del primo turno tra Jannik Sinner e Yannick Hanfmann sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà prevista su Sky Go e NOW, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.

CALENDARIO ATP HALLE 2025

Martedì 17 giugno – OWL Arena

Dalle ore 11.30

Andrey Rublev (Russia, 4) – Sebastian Ofner (Austria, Q)

A seguire

Flavio Cobolli (Italia) – Joao Fonseca (Brasile, WC)

Non prima delle 15.30

Jannik Sinner (Italia, 1) – Yannick Hanfmann (Germania, Q) – Diretta su Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP HALLE 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.