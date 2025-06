A che ora Sinner-Bublik, Roland Garros 2025: programma, tv, streaming

Jannik Sinner affronterà Alexander Bublik ai quarti di finale del Roland Garros 2025. Dopo aver regolato i padroni di casa Arthur Rinderknech e Richard Gasquet in tre set, il numero 1 del mondo si è sbarazzato anche del ceco Jiri Lehecka e del russo Andrey Rublev, guadagnandosi così la sfida con il sorprendente kazako sulla terra rossa di Parigi. Il fuoriclasse altoatesino partirà con i favori del pronostico, ma dovrà stare molto attento a un avversario capace di eliminare il quotato britannico Jack Draper.

L’appuntamento è per mercoledì 4 giugno: sarà il terzo match a partire dalle ore 11.00 sul Philipper Chatrie. Ad aprire le danze sarà il quarto di finale femminile tra le statunitensi Madison Keys e Coco Gauff, seguito dall’altro confronto del singolare femminile tra la russa Mirra Andreeva e la francese Loïs Boisson. Al termine, quindi nel cuore del pomeriggio, salvo slittamenti e ritardi di particolare rilievo, toccherà al nostro portacolori, desideroso di proseguire il proprio cammino sul mattone tritato della capitale francese.

Il Campione in carica degli Australian Open è in vantaggio per 3-1 nei precedenti contro il 27enne, numero 62 del ranking ATP: Sinner ha avuto la meglio nei due testa a testa del 2021 (sedicesimi di finale a Dubai e quarti di finale nel Masters 1000 di Miami) e agli ottavi di ‘s-Hertogenbosch nel 2023, ma poi Bublik prevalse nei quarti di finale ad Halle nel 2023 (per ritiro dell’azzurro nel corso del secondo set), quando i due si fronteggiarono per l’ultima volta sul circuito maggiore.

Si tratterà del primo confronto sulla terra rossa, visto che a Dubai e a Miami si giocò sul cemento, mentre a ‘s-Hertongebosch e Halle ci si muoveva sull’erba. In palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro il vincente del confronto tra il tedesco Alexander Zverev e il serbo Novak Djokovic.

Guarda Sinner-Bublik su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Sinner-Bublik, quarto di finale del Roland Garros 2025. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SINNER-BUBLIK ROLAND GARROS

Mercoledì 4 giugno

Terzo match dalle ore 11.00 Jannik Sinner vs Alexander Bublik – Diretta tv su Eurosport 1

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Philippe-Chatrier, si giocheranno nell’ordine: Keys-Gauff e Andreeva-Boisson. Al termine toccherà a Sinner.

PROGRAMMA SINNER-BUBLIK: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.