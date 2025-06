A che ora Sinner-Bublik oggi, ATP Halle 2025: programma, tv, streaming

Oggi, giovedì 19 giugno, Jannik Sinner sarà in campo per affrontare Alexander Bublik negli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle (Germania). Sull’erba tedesca il n.1 del mondo affronterà un match probante, contro uno specialista dei prati come il kazako, capace di imporsi in questo torneo nel 2023 e di adattarsi piuttosto bene alle condizioni di gioco.

Sinner, vincitore nel primo turno contro il tedesco Yannick Hanfmann, ha come obiettivo alzare il proprio livello di tennis per proseguire nel cammino che vuole portarlo in fondo al torneo. L’azzurro si presenta da detentore del titolo e le motivazioni sono anche quelle di mettere più partite nelle gambe, in vista di Wimbledon, target principale della stagione sull’erba.

L’altoatesino e il kazako si ritrovano sull’erba, in cui si sono già affrontati nella citata edizione del 2023, quando prevalse Bublik e Jannik fu costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra. Una sfida che era stata preceduta dall’incrocio a ‘s-Hertogenbosch, dove invece si impose il nostro portacolori. Il bilancio complessivo nei precedenti è di 4-1 per Sinner e l’ultima sfida è molto recente, ossia nei quarti di finale a Parigi (vittoria del n.1 del mondo in tre set). Il classe 2001 del Bel Paese insegue la 67ª vittoria consecutiva contro giocatori fuori dalla top-20.

La partita tra Jannik Sinner e Alexander Bublik, valida per gli ottavi di finale dell’ATP500 di Halle (Germania), andrà in scena quest’oggi e sarà il confronto di chiusura sulla OWL Arena (4° incontro), immediatamente preceduto dalla sfida tra Lorenzo Sonego e Alexander Zverev. La copertura televisiva sarà garantita dai canali di Sky Sport, in particolare Sky Sport Uno dalle 11:30 alle 19:30 e Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo e su NOW. OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

SINNER-BUBLIK ATP HALLE 2025 OGGI

Giovedì 19 giugno

OWL Arena – ore 11:30

Felix Auger-Aliassime CAN vs Karen Khachanov RUS

Andrey Rublev RUS vs Tomas Martin Etcheverry ARG

Lorenzo Sonego ITA vs Alexander Zverev GER (Non prima 15:30)

Jannik Sinner ITA vs Alexander Bublik KAZ

PROGRAMMA SINNER-BUBLIK: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201) dalle 11:30 alle 19:30, Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport