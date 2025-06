A che ora partono Pogacar, Evenepoel e Vingegaard nella cronometro del Giro del Delfinato: startlist, programma, tv

Dopo tre giornate altamente intense e spettacolari, il Giro del Delfinato 2025 si appresta a vivere una quarta tappa molto importante in ottica classifica generale. Domani, mercoledì 11 giugno, è prevista infatti una cronometro individuale di 17,4 chilometri da Charmes-sur-Rhone a Saint-Peray in cui si daranno battaglia i vari big Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel.

Il percorso non è totalmente pianeggiante e potrebbe favorire proprio gli uomini di classifica anche per quanto riguarda il successo parziale, con la graduatoria generale che rischia di subire forti scossoni. Vedremo se lo spagnolo Ivan Romeo riuscirà a difendere la maglia gialla dagli attacchi di tanti inseguitori temibili tra cui anche Mathieu Van der Poel.

La tappa verrà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 (dalle 15.25) e su Rai Sport (dalle 15.50); in diretta streaming dalle 15.50 su Rai Play e dalle 15.25 su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Di seguito il programma completo e la startlist della cronometro valevole come quarta frazione del Delfinato 2025.

CALENDARIO GIRO DEL DELFINATO 2025

Mercoledì 11 giugno – Quarta tappa: Charmes-sur-Rhone – Saint-Peray (cronometro individuale, 17.4 km)

Orario partenza primo corridore: 14.15.

Orario partenza ultimo corridore: 16:45.

PROGRAMMA GIRO DEL DELFINATO 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport dalle 15.50; Eurosport 1 dalle 15.25.

Diretta streaming: Rai Play dalle 15.50; discovery+, Sky Go, NOW e DAZN dalle 15.25.

Diretta live testuale: OA Sport.

STARTLIST CRONOMETRO GIRO DEL DELFINATO 2025

