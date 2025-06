A che ora parte Filippo Ganna oggi nella cronometro del Giro del Belgio: programma esatto, n. di pettorale, tv

La terza tappa dell’edizione numero 94 del Giro del Belgio di ciclismo su strada verrà disputata oggi, venerdì 20 giugno 2025: si tratta della cronometro individuale di 9.7 km con partenza da Tessenderlo ed arrivo ad Ham, che dovranno affrontare i 146 corridori ancora in gara.

Filippo Ganna, 11° in classifica generale, sarà il 136° ciclista in gara a partire: il corridore italiano della INEOS Grenadiers, scatterà alle ore 16.30. Dopo di lui partiranno soltanto i primi 10 della classifica, in ordine inverso. La diretta tv in chiaro non sarà disponibile, mentre lo streaming in abbonamento sarà affidato a discovery+ dalle 15.30.

CAENDARIO GIRO DEL BELGIO 2025

Venerdì 20 giugno – Terza tappa: Tessenderlo – Ham (cronometro individuale, 9.7 km)

Orario partenza primo corridore: 14:06

Orario d’arrivo ultimo corridore: 17:00 circa

PROGRAMMA GIRO DEL BELGIO 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: discovery+ dalle 15.30.

Diretta Live testuale: OA Sport.

A CHE ORA PARTE FILIPPO GANNA?

STARTLIST CRONOMETRO GIRO DEL BELGIO 2025

1 135 14:15:00 Leroux Samuel Team TotalEnergies

2 121 14:16:00 Poli Umberto Team Novo Nordisk

3 201 14:17:00 Broex Victor Metec – SOLARWATT p/b Mantel

4 42 14:18:00 Egholm Kristian Lidl – Trek

5 24 14:19:00 Moonen Zeno Intermarché – Wanty

6 7 14:20:00 Wyseure Joran Alpecin – Deceuninck

7 173 14:21:00 Hillen Michiel Baloise Glowi Lions

8 33 14:22:00 Puccio Salvatore INEOS Grenadiers

9 65 14:23:00 Staes Gibbe UAE Team Emirates – XRG

10 153 14:24:00 Johannink Jelle Unibet Tietema Rockets

11 136 14:25:00 Marcerou Nicola Team TotalEnergies

12 147 14:26:00 Suter Joel Tudor Pro Cycling Team

13 181 14:27:00 Corsus Yordi Pauwels Sauzen – Cibel Clementines

14 207 14:28:00 van der Woude Casper Metec – SOLARWATT p/b Mantel

15 126 14:29:00 Perracchione Alessandro Team Novo Nordisk

16 122 14:30:00 Irvine Declan Team Novo Nordisk

17 166 14:31:00 Skaarseth Anders Uno-X Mobility

18 146 14:32:00 Sierra Juan David Tudor Pro Cycling Team

19 4 14:33:00 Kielich Timo Alpecin – Deceuninck

20 212 14:34:00 De Keyser Ewout Tarteletto – Isorex

21 174 14:35:00 Ronhaar Pim Baloise Glowi Lions

22 176 14:36:00 van der Haar Lars Baloise Glowi Lions

23 215 14:37:00 Marchand Gianni Tarteletto – Isorex

24 97 14:38:00 Watts Kiaan Israel – Premier Tech

25 124 14:39:00 Muller Anton Team Novo Nordisk

26 57 14:40:00 Vermaerke Kevin Team Picnic PostNL

27 127 14:41:00 Ridolfo Filippo Team Novo Nordisk

28 12 14:42:00 Černý Josef Soudal Quick-Step

29 192 14:43:00 Maas Marijn BEAT Cycling Club

30 205 14:44:00 Uptegrove Pete Metec – SOLARWATT p/b Mantel

31 37 14:45:00 Fraile Omar INEOS Grenadiers

32 177 14:46:00 Verheyen Maarten Baloise Glowi Lions

33 53 14:47:00 Roosen Timo Team Picnic PostNL

34 165 14:48:00 Resell Erik Nordsæter Uno-X Mobility

35 25 14:49:00 Rota Lorenzo Intermarché – Wanty

36 197 14:50:00 Tusveld Martijn BEAT Cycling Club

37 63 14:51:00 Almutaiwei Mohammad UAE Team Emirates – XRG

38 111 14:52:00 Portsmouth Tom Wagner Bazin WB

39 194 14:53:00 Mellaerts Robbe BEAT Cycling Club

40 202 14:54:00 Habets Jordan Metec – SOLARWATT p/b Mantel

41 203 14:55:00 Kortleve Bart Metec – SOLARWATT p/b Mantel

42 164 14:56:00 Blume Levy William Uno-X Mobility

43 102 14:57:00 Colman Alex Team Flanders – Baloise

44 5 14:58:00 Sentjens Sente Alpecin – Deceuninck

45 217 14:59:00 Vandenbulcke Alex Tarteletto – Isorex

46 182 15:00:00 De Moyer Kenay Pauwels Sauzen – Cibel Clementines

47 213 15:01:00 Decottignies Jordy Tarteletto – Isorex

48 183 15:02:00 De Bruyckere Kay Pauwels Sauzen – Cibel Clementines

49 143 15:03:00 Guillemette Mathias Tudor Pro Cycling Team

50 3 15:04:00 Riesebeek Oscar Alpecin – Deceuninck

51 145 15:05:00 Lienhard Fabian Tudor Pro Cycling Team

52 116 15:06:00 Bezza Quentin Wagner Bazin WB

53 54 15:07:00 van der Werff Thom Team Picnic PostNL

54 95 15:08:00 Tene Rotem Israel – Premier Tech

55 46 15:09:00 Álvarez Héctor Lidl – Trek

56 13 15:10:00 Hayter Ethan Soudal Quick-Step

57 184 15:11:00 Lauryssen Yorben Pauwels Sauzen – Cibel Clementines

58 85 15:12:00 Giddings Joshua Lotto

59 106 15:13:00 Vandenstorme Dylan Team Flanders – Baloise

60 191 15:14:00 Appel Stijn BEAT Cycling Club

61 133 15:15:00 Brunel Alexys Team TotalEnergies

62 216 15:16:00 Teugels Lennert Tarteletto – Isorex

63 32 15:17:00 Heiduk Kim INEOS Grenadiers

64 154 15:18:00 Ťoupalík Adam Unibet Tietema Rockets

65 105 15:19:00 Van Hemelen Vincent Team Flanders – Baloise

66 35 15:20:00 Swift Connor INEOS Grenadiers

67 193 15:21:00 Kerckhaert Jochem BEAT Cycling Club

68 55 15:22:00 van Rees Christiaan Team Picnic PostNL

69 17 15:23:00 Van Lerberghe Bert Soudal Quick-Step

70 93 15:24:00 Frigo Marco Israel – Premier Tech

71 6 15:25:00 Van Tricht Stan Alpecin – Deceuninck

72 16 15:26:00 Van Gestel Dries Soudal Quick-Step

73 134 15:27:00 Dauphin Florian Team TotalEnergies

74 141 15:28:00 Dainese Alberto Tudor Pro Cycling Team

75 151 15:29:00 de Vries Hartthijs Unibet Tietema Rockets

76 144 15:30:00 Kluckers Arthur Tudor Pro Cycling Team

77 62 15:31:00 Oliveira Rui UAE Team Emirates – XRG

78 186 15:32:00 Vandenberghe Viktor Pauwels Sauzen – Cibel Clementines

79 43 15:33:00 Declercq Tim Lidl – Trek

80 87 15:34:00 Taminiaux Lionel Lotto

81 131 15:35:00 Delettre Alexandre Team TotalEnergies

82 14 15:36:00 Lampaert Yves Soudal Quick-Step

83 125 15:37:00 Peron Andrea Team Novo Nordisk

84 74 15:38:00 Moro Manlio Movistar Team

85 92 15:39:00 Côté Pier-André Israel – Premier Tech

86 26 15:40:00 Smith Dion Intermarché – Wanty

87 76 15:41:00 Serrano Gonzalo Movistar Team

88 64 15:42:00 Herregodts Rune UAE Team Emirates – XRG

89 41 15:43:00 Nys Thibau Lidl – Trek

90 172 15:44:00 Haverdings David Baloise Glowi Lions

91 75 15:45:00 García Cortina Iván Movistar Team

92 117 15:46:00 De Meester Luca Wagner Bazin WB

93 155 15:47:00 Bomboi Davide Unibet Tietema Rockets

94 187 15:48:00 Vanthourenhout Michael Pauwels Sauzen – Cibel Clementines

95 195 15:49:00 Biesterbos Frits BEAT Cycling Club

96 67 15:50:00 Baroncini Filippo UAE Team Emirates – XRG

97 94 15:51:00 Kogut Oded Israel – Premier Tech

98 81 15:52:00 Segaert Alec Lotto

99 152 15:53:00 Huens Axel Unibet Tietema Rockets

100 83 15:54:00 Currie Logan Lotto

101 204 15:55:00 Hoogendoorn Roy Metec – SOLARWATT p/b Mantel

102 113 15:56:00 Persico Davide Wagner Bazin WB

103 132 15:57:00 Gachignard Thomas Team TotalEnergies

104 2 15:58:00 Rickaert Jonas Alpecin – Deceuninck

105 22 15:59:00 Braet Vito Intermarché – Wanty

106 175 16:00:00 Van Den Boer Seppe Baloise Glowi Lions

107 114 16:01:00 Reynders Jens Wagner Bazin WB

108 96 16:02:00 Van Asbroeck Tom Israel – Premier Tech

109 167 16:03:00 Tiller Rasmus Uno-X Mobility

110 112 16:04:00 Lambrecht Michiel Wagner Bazin WB

111 21 16:05:00 Artz Huub Intermarché – Wanty

112 107 16:06:00 Maris Elias Team Flanders – Baloise

113 73 16:07:00 Barrenetxea Jon Movistar Team

114 211 16:08:00 Santy Arne Tarteletto – Isorex

115 156 16:09:00 Loockx Lander Unibet Tietema Rockets

116 23 16:10:00 Marit Arne Intermarché – Wanty

117 86 16:11:00 Aerts Toon Lotto

118 72 16:12:00 Canal Carlos Movistar Team

119 214 16:13:00 Dupont Timothy Tarteletto – Isorex

120 103 16:14:00 Geens Jonas Team Flanders – Baloise

121 27 16:15:00 Van Boven Luca Intermarché – Wanty

122 185 16:16:00 Nuyens Wies Pauwels Sauzen – Cibel Clementines

123 137 16:17:00 Tesson Jason Team TotalEnergies

124 56 16:18:00 van Uden Casper Team Picnic PostNL

125 71 16:19:00 Aular Orluis Movistar Team

126 52 16:20:00 Eekhoff Nils Team Picnic PostNL

127 104 16:21:00 Hesters Jules Team Flanders – Baloise

128 115 16:22:00 Van Hautegem Leander Wagner Bazin WB

129 84 16:23:00 De Schuyteneer Steffen Lotto

130 101 16:24:00 De Vylder Lindsay Team Flanders – Baloise

131 123 16:25:00 Kopecký Matyáš Team Novo Nordisk

132 77 16:26:00 Gaviria Fernando Movistar Team

133 47 16:27:00 Teutenberg Tim Torn Lidl – Trek

134 61 16:28:00 Vermeersch Florian UAE Team Emirates – XRG

135 162 16:29:00 Holter Ådne Uno-X Mobility

136 31 16:30:00 Ganna Filippo INEOS Grenadiers

137 45 16:32:00 Kragh Andersen Søren Lidl – Trek

138 36 16:34:00 Turner Ben INEOS Grenadiers

139 91 16:36:00 Vernon Ethan Israel – Premier Tech

140 157 16:38:00 Mouris Wessel Unibet Tietema Rockets

141 206 16:40:00 van der Tuuk Axel Metec – SOLARWATT p/b Mantel

142 171 16:42:00 Godfroid Olivier Baloise Glowi Lions

143 82 16:44:00 Berckmoes Jenno Lotto

144 11 16:46:00 Merlier Tim Soudal Quick-Step

145 1 16:48:00 Philipsen Jasper Alpecin – Deceuninck

146 66 16:50:00 Molano Juan Sebastián UAE Team Emirates – XRG